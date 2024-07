TIN NHANH: Hé lộ tà đạo 'Thiên triều Nam Quốc' khiến cả gia đình tan nát

TPO - Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao nên những ngày này Hà Nội có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.