Tin mới vụ vi phạm nồng độ cồn, lấy gạch ném công an ở Cà Mau

TPO - Liên quan đến vụ người đàn ông vi phạm nồng độ cồn, lấy gạch ném công an ở Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 10/3, nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hữu Minh Kỳ (39 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. "Do Kỳ thực hiện hành vi khi lực lượng làm nhiệm vụ đã xong và đang trên đường di chuyển nên sẽ xử lý Kỳ hành vi cố ý gây thương tích", một lãnh đạo Công an TP. Cà Mau cho biết thêm. Như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 20h30 phút ngày 2/3, Tổ tuần tra kiểm soát số 21 của Công an tỉnh Cà Mau phát hiện đối tượng Hữu Minh Kỳ điều khiển xe gắn máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn của Kỳ là 0,58 mg/lít khí thở. Đối tượng không có Giấy phép lái xe. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và Kỳ đồng ý ký tên. Thế nhưng khi thiếu tá Phạm Quốc Trường điều khiển xe tải chở phương tiện bị tạm giữ của Kỳ, thì đối tượng này nhặt bên đường một miếng gạch ống bể và chạy theo xe, ném vào người thiếu tá Trường, gây trầy xước trên mặt, vai. Ngay sau đó, Kỳ bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế. Qua xác minh, đối tượng Kỳ có một tiền án trộm cắp tài sản năm 2007. Tân Lộc