Tin mới vụ làm giả kết quả xét nghiệm COVID-19

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đã bắt giữ thêm 5 người liên quan 2 đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

5 thanh niên mới bị tạm giữ này thường trú tại TP.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc. Khám xét nơi lưu trú của 5 người này, Công an Phan Thiết đã thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy in…

Nhóm 5 thanh niên vừa bị tạm giữ này nằm trong đường dây in ấn, mua bán giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả khác nhưng có mối liên hệ mật thiết và có dấu hiệu móc nối với nhóm 4 người trong đường dây mua bán giấy xét nghiệm âm tính giả mà Công an Phan Thiết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đêm 10/10.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định nhóm này đã in ấn, bán hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 giả của nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Phan Thiết. Hiện Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ cả 2 đường dây làm giấy tờ giả này.

Như Tiền Phong đã thông tin, hôm 10/10, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19, gồm Trần Xuân Đạt (SN 1987, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Diệp Từ Hiếu (SN 1977, ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết), Phùng Thành Tài (SN 1993, ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết), Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, trú xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.Phan Thiết đã thu giữ 27 phiếu test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính giả của 3 phòng khám, trung tâm y tế, bệnh viện. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1 máy vi tính và 1 máy photocopy phục vụ việc in phiếu xét nghiệm giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2021, thấy người dân có nhu cầu về giấy xét nghiệm COVID-19 đã nảy sinh ý định làm giả. Để thực hiện việc này, Trần Xuân Đạt đã đặt Diệp Từ Hiếu làm giả 100 giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, nhóm này bán cho người có nhu cầu với giá 70.000 đồng/phiếu.

Hiện nay, Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Xuân Đạt và Diệp Từ Hiếu để củng cố hồ sơ khởi tố bị can. Riêng Phùng Thành Tài và Nguyễn Minh Tiến tạm thời thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho về nơi cư trú để tiếp tục triệu tập đối chất, điều tra.