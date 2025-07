Tiêu chuẩn AI mới ISO/IEC 42001 lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 42001 dành riêng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm đã được giới thiệu và phân tích chuyên sâu tại sự kiện “Bức Tường An Ninh Số – Tiêu chuẩn vận hành trung tâm dữ liệu hiện đại” do Go Solutions và LightJSC phối hợp tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ hơn 50 đại biểu là các chuyên gia, kỹ sư và đại diện quản lý đến từ nhiều đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu (TTDL) lớn tại Việt Nam như VNPT, Viettel IDC, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, cùng các đơn vị SI, tư vấn triển khai giải pháp hạ tầng số trên toàn quốc. Chủ đề trọng tâm của buổi tọa đàm là việc chuẩn hóa lớp “tường an ninh” trong trung tâm dữ liệu, bao gồm: giám sát an ninh thông minh, kiểm soát truy cập vật lý, lưu trữ dữ liệu và hạ tầng lưu trữ AI. i-PRO tiên phong đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 42001 cho camera AI Tại sự kiện, hãng i-PRO – chuyên gia hàng đầu về camera an ninh AI – công bố là đơn vị đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 42001, tiêu chuẩn mới được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) dành riêng cho việc triển khai trí tuệ nhân tạo một cách minh bạch, có trách nhiệm và an toàn. “AI không còn chỉ là công cụ, mà đã trở thành ‘người gác cổng thông minh’ trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Việc tuân thủ ISO/IEC 42001 giúp đảm bảo hệ thống camera không chỉ giám sát chính xác mà còn tuân thủ về mặt đạo đức, bảo mật và quyền riêng tư” đại diện i-PRO chia sẻ tại tọa đàm. Tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một tiêu chí bắt buộc trong các hệ thống giám sát thông minh tại trung tâm dữ liệu, nhà máy và đô thị thông minh. Các lớp “bức tường số” bảo vệ dữ liệu Ngoài phần chia sẻ từ i-PRO, buổi tọa đàm còn có sự tham gia trình bày của các hãng công nghệ như: • SALTO Systems với giải pháp kiểm soát truy cập vật lý từ khu vực ra vào đến từng tủ rack, • Promise Technology giới thiệu hệ thống lưu trữ thông minh tích hợp khả năng giám sát và mở rộng linh hoạt, • Seagate trình làng nền tảng lưu trữ AI-ready Exos CORVAULT với công nghệ tự động sửa lỗi A-DAPT và ADR. Đại diện Go Solutions – đơn vị tổ chức – cho biết: “Với vai trò là thành viên Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, chúng tôi mong muốn sự kiện hôm nay không chỉ là một buổi hội thảo công nghệ, mà là nơi tạo ra các tiêu chuẩn mới – tư duy mới – và kết nối những đơn vị đang kiến tạo hạ tầng dữ liệu số Việt Nam.” Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất rằng trung tâm dữ liệu hiện đại không thể chỉ đầu tư vào phần lõi (server, cooling, connectivity), mà cần chuẩn hóa “lớp vỏ an ninh” từ khả năng giám sát đến kiểm soát truy cập, lưu trữ và khôi phục dữ liệu trong mọi tình huống. Bên lề chương trình, khu vực trải nghiệm thực tế từ camera AI, access control, hệ thống lưu trữ đến hạ tầng phần cứng thu hút nhiều đại biểu tham gia trực tiếp. Nhiều kỹ sư đánh giá cao tính khả thi và khả năng tích hợp các giải pháp, đặc biệt trong môi trường trung tâm dữ liệu quy mô vừa và lớn. Sự kiện kết thúc với lời cam kết từ Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tư cách thành viên của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia để tổ chức thêm các chương trình chuyên sâu trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy chuẩn hóa và bảo mật trong quá trình vận hành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. P.V