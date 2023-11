Tiết lộ về bức tranh vẽ hoa súng được định giá 65 triệu USD

TPO - Bức tranh "Ao hoa súng" (Water Lily Pond) của danh họa Claude Monet được dự đoán bán với giá ít nhất 65 triệu USD. Theo The Value, bức tranh này chưa từng xuất hiện công khai trên thị trường mỹ thuật.

Trong phiên đấu giá ngày 9/11, hãng Christie's New York sẽ rao bán bức tranh Ao hoa súng (Water Lily Pond) của danh họa Claude Monet. Các chuyên gia dự đoán tác phẩm trị giá ít nhất 65 triệu USD. Theo The Value bức tranh này chưa từng xuất hiện công khai trên thị trường mỹ thuật.

Ao hoa súng được vẽ vào khoảng năm 1917-1919, có kích thước 100x200 cm. Sau khi Claude Monet qua đời, bức tranh thuộc sở hữu của vợ và con trai ông, sau đó "lưu lạc" qua tay một số nhà sưu tầm.

Những bức tranh hoa súng góp phần làm nên tên tuổi của Claude Monet. Danh họa từng dành hàng giờ đồng hồ trong khu vườn của mình ở làng Giverny (Pháp) để vẽ những bông hoa. Khu vườn là nơi truyền cảm hứng cho ông. Danh họa người Pháp gọi đó là “khu vườn màu sắc” hay “khu vườn nghệ thuật”.

Những tác phẩm cuối đời của Claude Monet được coi là một trong những kiệt tác hội họa giai đoạn đầu thế kỷ 20. Tranh của Claude Monet luôn khiến các cuộc đấu giá dậy sóng. Năm 2018, một bức hoa súng của ông được hãng Christie's bán với giá gần 85 triệu USD, gấp đôi so với giá khởi điểm. Bức tranh đắt nhất của Claude Monet được mua với giá 110 triệu USD.

Claude Monet (1840-1926) là một họa sĩ vĩ đại của nước Pháp. Ông được xem là cha đẻ của trường phái hội họa ấn tượng. Các tác phẩm của Monet có mặt trong các bộ sưu tập bảo tàng hàng đầu thế giới bao gồm Musée de L’Orangerie ở Paris, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York và Phòng trưng bày Quốc gia ở London.