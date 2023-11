Con trai NSND Hoàng Dũng gặp tai nạn khi đóng phim

TPO - Con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng gặp chấn thương khi ghi hình bộ phim "Cuộc chiến không giới tuyến", phải tiến hành mổ để cố định xương. Sau một tháng, sức khỏe của nam diễn viên đã hồi phục.

Hoàng Triều Dương - con trai thứ hai của NSND Hoàng Dũng - đảm nhận một vai phụ của bộ phim Cuộc chiến không giới tuyến. Hoàng Dương đóng vai Hoàng - lính hải quân vui vẻ, lạc quan.

Anh không may gặp tai nạn trong quá trình ghi hình tại thao trường ở lữ đoàn 170 (Quảng Ninh). Nam diễn viên cho biết do trời mưa to nên mặt đường trơn ướt. Lúc đu xà tập luyện, anh ngã xuống, chống tay khiến hai xương cánh tay bị gãy.

Bác sĩ chỉ định mổ để cố định xương và nẹp ở trong tay mà không bó bột. Nam diễn viên cho Tiền Phong biết đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương, sức khỏe không có gì đáng ngại.

Đảm nhận vai lính hải quân, con trai NSND Hoàng Dũng cho biết việc tập luyện để rèn thể lực khá vất vả. Tuy nhiên, vai diễn cho anh cơ hội cọ xát và trưởng thành.

"Trải nghiệm lần đầu được làm phim về người lính khiến tôi choáng ngợp, bởi tinh thần chiến đấu, kỷ cương của các anh em trong quân ngũ", nam diễn viên bộc bạch.

Hoàng Triều Dương sinh năm 1999, tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh có vai diễn truyền hình đầu tay ở Phố trong làng (lên sóng năm 2022).

Con trai thứ của NSND Hoàng Dũng xác định gắn bó với nghệ thuật lâu dài và phát triển bản thân ở cả lĩnh vực truyền hình và sân khấu. Tuy nhiên, niềm đam mê và quyết định theo nghệ thuật của Hoàng Dương hoàn toàn không có sự tác động hay gợi ý từ người bố nổi tiếng.

"Bố muốn tôi có được lựa chọn thoải mái nhất khi học đại học. Trước lúc thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, bố nói với tôi: Nếu bố cảm thấy con làm nghề được, bố sẽ để con tiếp tục. Nếu không, bố không tiếc 1-2 năm để con có thể tìm được một ngôi trường khác phù hợp hơn. Chưa một lần nào ông hỏi tôi là sau này có muốn làm diễn viên giống bố hay không", anh kể.

Nam diễn viên tiết lộ trước đây, sau mỗi buổi thi hay buổi diễn NSND Hoàng Dũng chỉ nhận xét cho con trai rất ngắn gọn là "được" hoặc “chưa được”. Từ đó, Hoàng Dương biết mình cần phải thay đổi gì để làm tốt hơn cho những vai diễn sau này.