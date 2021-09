Tiếp tục xuất hiện F0, Hà Nam thiết lập thêm 6 khu phong toả

TPO - Đến ngày 24/9, tại thành phố Phủ Lý vẫn tiếp tục xuất hiện các ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Để đối phó diễn biến dịch phức tạp, cùng với thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực, thành phố Phủ Lý phong tỏa thêm 6 khu vực, lập mới 8 khu cách ly tập trung có tổng khoảng 650 người.

Trong đêm 23/9 và sáng nay 24/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp Real-Time PCR, tiếp tục phát hiện 8 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 7 trường hợp được phát hiện ở thành phố Phủ Lý, 1 trường hợp ở huyện Thanh Liêm.

Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470 được phát hiện vào chiều ngày 19/9 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, đến thời điểm này Hà Nam đã ghi nhận 64 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong đợt dịch mới.

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch từ các ca nhiễm mới, sáng nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã ra quyết định thành lập thêm 6 khu vực cách ly y tế mới. Nâng tổng số các khu cách ly y tế tại tỉnh này lên 12 khu vực.

Từ 19/9-24/9, toàn tỉnh Hà Nam đã thực hiện 14.189 mẫu test nhanh sàng lọc trong cộng đồng.

Thực hiện chiến dịch 3 ngày (từ 22 đến 24/9) thần tốc lấy mẫu để truy tìm F0 tại thành phố Phủ Lý và các Khu CN có ổ dịch, đến trưa nay, ngành Y tế Hà Nam đã xét nghiệm được 7.000 mẫu tại thành phố Phủ Lý và 7.189 mẫu tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến việc phòng chống dịch tại thành phố Phủ Lý, ông Trương Quốc Bảo, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Phủ Lý đã quyết định chọn 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung cho gần 650 công dân thuộc diện F1, gồm: Trường mầm non Hoa Sen (116 công dân), Trường mầm non Hai Bà Trưng (74 công dân), trường Mầm non Trần Hưng Đạo (130 công dân), Trường Mầm non Lam Hạ (43 công dân), Trường mầm non Lương Khánh Thiện (66 công dân), Trường mầm non Liêm Chính (90 công dân), Trường mầm non Lê Hồng Phong (120 công dân)…

Tại mỗi điểm trường (khu cách ly), ngoài bổ sung trang bị phục vụ cách ly, thành phố sẽ điều cử từ 3 đến 5 giáo viên không liên quan đến các ca COVID-19 phối hợp với các nhân viên y tế và quân đội tham gia công tác hậu cần. Thành phố Phủ Lý đã giao ngành giáo dục tổ chức việc nuôi ăn tại các khu cách ly, tổng số giáo viên, nhân viên các trường học tham gia công tác hậu cần là 34 người.

Cũng theo ông Trương Quốc Bảo, từ 22h tối qua (23/9), các khu cách ly đã đón tiếp công dân vào cách ly tập trung.

Trong số gần 650 F1 đi cách ly tập trung tại 8 điểm cách ly mới này có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Số liệu cập nhật về ổ dịch COVID-19 mới phát sinh ngày 19/9 tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Theo CDC tỉnh Hà Nam, tính đến trưa 24/9, toàn thành phố Phủ Lý đã ghi nhận 56 trường hợp F0, gần 1,000 trường hợp F1 và gần 4.000 trường hợp F2 Hiện toàn tỉnh Hà Nam có hơn 11.450 người đang thực hiện cách ly. Trong đó 1.610 là các trường hợp F1, F2 và người liên quan đến các ca mắc mới trên địa bàn tỉnh. Có 6.321 trường hợp cách ly tại nhà (tăng 1.275 người so với ngày 23/9), 17 người tại cơ sở y tế (giảm 70 người so với ngày 23/9), 898 người tại các cơ sở cách ly tập trung (tăng 277 người so với ngày 23/9), 345 người cách ly nhập cảnh và 3.869 người cách ly tại khu công nghiệp. Đến nay, tổng số lượt người được tiêm vắc xin COVID-19 tại Hà Nam là 172.355 lượt người. Trong đó, số người đã tiêm mũi 2 là 38.777 người gồm: 12.508 người tiêm vắc xin AstraZeneca; 4.825 người tiêm mũi 2 là vắc xin Pfizer; 20.819 người tiêm vắc xin Moderna; 625 người tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell.