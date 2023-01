Tiền Phong mang niềm vui Tết đến 500 bà con nghèo tại Long An

TPO - Sáng 7/1, chương trình "Tiền Phong chung tay vì Sức khỏe Cộng đồng" lần thứ 10 đã diễn ra tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đoàn bác sĩ tại các bệnh viện ở TPHCM và các Mạnh Thường quân đã cùng Tiền Phong khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Suốt 10 năm qua, Chương trình "Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng" do Báo Tiền Phong khởi xướng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Trung – miền Nam và khu vực Tây Nguyên.

Trong những ngày đầu năm 2023, chương trình đã tiếp tục chuỗi sự kiện mang đậm tính nhân văn với hoạt động khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho 500 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Chương trình có sự hỗ trợ chuyên môn y tế của đoàn bác sĩ đến từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh; Bệnh viện Da Liễu TPHCM; phòng khám Hồng Đức. Bên cạnh đó là các nhà tài trợ gồm: Công ty Cổ phần Cát Thổ; Công ty TNHH TM và Dịch vụ Y Việt; Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình; Câu lạc bộ BFGolf, Công ty sữa Milo, Công ty Phương Trang.

Đồng hành với đoàn còn có sự hiện diện của Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2022 Trần Thị Bé Quyên cùng 2 người đẹp Hoa hậu Việt Nam Trần Nguyễn Phương Thy và Nguyễn Lê Hoàng Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ cùng các nhà tài trợ và sự đồng hành của những người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2022. Nhà báo Thành Tâm đặc biệt cảm ơn chính quyền địa phương đã đồng hành, hỗ trợ chương trình.

“Đây là dịp tròn 10 năm tổ chức chương trình "Tiền Phong chung tay vì sức khỏe cộng đồng". Chúng tôi cùng các Mạnh thường quân đã liên tiếp đến các vùng sâu vùng xa của tổ quốc để mang đến những món quà giàu ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con. Chúng tôi hy vọng chuyên môn giỏi của các y bác sĩ đến từ TPHCM sẽ giúp bà con vơi đi bệnh tật, những món quà từ các Mạnh thường quân sẽ mang lại sự ấm áp cho cộng đồng khi Tết đến, xuân về”- nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ.

Chia sẻ của đại diện báo Tiền Phong đã mang đến sự xúc động cho bà con. Ngồi trên chiếc xe lăn, ông Cao Văn Chong (60 tuổi, ngụ tại ấp An Thủy, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) rưng rưng tâm sự: “Tôi bị tai biến 22 năm qua, giờ cơ thể bị liệt nửa người bên trái. Mỗi ngày tôi đều ráng ngồi xe lăn đi bán vé số để tự lo cho mình. Tuổi cũng lớn rồi nhưng khó khăn quá chẳng đi bệnh viện được nên không biết bệnh tật ra sao. Hôm nay có Báo Tiền Phong đưa các bác sĩ về đây khám bệnh tôi mừng lắm. Cũng may trời còn thương nên tôi chỉ bị tăng huyết áp nhẹ và bị bệnh khớp. Tôi cảm ơn quý báo, cảm ơn các bác sĩ rất nhiều”.

Cầm toa thuốc được bác sĩ kê với chẩn đoán bị thoái hóa cột sống thắt lưng và cao huyết áp trên tay, bà Cao Thị Sánh (81 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ) xúc động: “Hôm nay được khám miễn phí lại được nhận cả quà Tết, bà con chúng tôi ai cũng mừng”.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Liêu Văn Bùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Tiền Phong cùng các y bác sĩ và mạnh thường quân đã quan tâm hỗ trợ đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ông nói: “Chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà nhân dịp Xuân Quý Mão của Báo Tiền Phong là hoạt động rất ý nghĩa. Với chương trình khám bệnh hôm nay, bà con được thụ hưởng sẽ an tâm hơn về sức khỏe và có thêm món quà để vui xuân, đón tết sum vầy, đầm ấm”.

“Gần đây, em may mắn được đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong chương trình Chủ nhật đỏ (hiến máu tình nguyện) và hôm nay em tiếp tục được tham gia hoạt động thiện nguyện của báo. Em thấy bà con ai cũng vui vì được nhận quà, được khám sức khỏe miễn phí. Các hoạt động của Tiền Phong rất ý nghĩa và nhân văn hướng tới mục đích cao cả vì cộng đồng. Từ chương trình của báo, em được tiếp xúc với nhiều người và hiểu hơn về cách đối nhân xử thế” - Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2022 Trần Thị Bé Quyên cho biết.