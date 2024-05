Tiền mất tật mang vì nhờ người 'chạy án' cho con

TPO - Biết tin con trai bị tạm giam, thông qua người quen, bà Nguyệt đã đưa cho Hồng 90 triệu đồng để nhờ ‘chạy án’. Phát hiện Hồng nhận tiền nhưng không giúp đỡ, bà Nguyệt làm đơn tố cáo. Cuối cùng, cả hai người đều phải nhận mức án 2 năm tù cho hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Ngày 9/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1994, ngụ tại TPHCM) 2 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1961, ngụ tại Đắc Lắk) 2 năm tù, về tội “Đưa hối lộ”.

Tại phiên tòa, theo Hội đồng xét xử (HĐXX), không có căn cứ khẳng định bà Hồng môi giới hối lộ để ‘chạy án’, không có chứng cứ thể hiện bà Hồng đưa tiền cho người tên Hùng để chạy án. Bà Hồng đã đưa ra thông tin gian dối để bà Nguyệt tin tưởng, đưa cho bà Hồng 90 triệu đồng. Hành vi của bà Hồng phạm vào tội lừa đảo.

Tuy nhiên, HĐXX cũng tuyên kiến nghị điều tra, xác minh làm rõ vai trò của điều tra viên tên Hùng mà bà Hồng đã khai.

Theo cáo trạng, tháng 9/2029, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) tuần tra và phát hiện Trần Nhật Minh (con của bị cáo Nguyệt) có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan công an, Minh khai nhận có lấy trộm 1 xe mô tô trên địa bàn huyện Củ Chi (TPHCM). Từ đó, Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao Trần Nhật Minh cho Công an huyện Củ Chi thụ lý theo thẩm quyền.

Biết tin con trai bị tạm giam, thông qua người quen, bà Nguyệt nhờ bà Hồng ‘chạy án’. Bà Hồng nói có quen với điều tra viên tên Hùng thuộc Công an huyện Hóc Môn, có thể giúp cho Minh hưởng án treo hoặc tại ngoại điều tra.

Bà Nguyệt đưa cho bà Hồng 90 triệu đồng để ‘chạy án’.

Ngày 9/10/2019, Công an huyện Củ Chi liên hệ với bà Nguyệt để làm thủ tục bảo lãnh cho Minh tại ngoại điều tra. Bà Nguyệt nghi ngờ không phải do bà Hồng giúp đỡ vì con bà được tại ngoại mà bà Hồng không biết và còn đòi chi thêm tiền.

Bà Nguyệt đã yêu cầu bà Hồng trả lại tiền. Bà Hồng nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả lại. Cho rằng bà Hồng lừa đảo, ngày 4/11/2019, bà Nguyệt đã làm đơn tố cáo bà Hồng.

Tại Cơ quan điều tra, bà Hồng khai đã đưa số tiền đã nhận của bà Nguyệt cho một điều tra viên tên Hùng, công tác tại Công an huyện Hóc Môn.