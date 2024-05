Cựu diễn viên giả danh phó vụ trưởng Viện KSND Tối cao để lừa ‘chạy án’

TPO - Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, tại Hà Nội) tự giới thiệu mình là Phó vụ trưởng của Viện KSND Tối cao để nhận tiền xin việc, chạy án, sau đó chiếm đoạt tiền của ba bị hại.

Ngày 8/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nội dung vụ án thể hiện, Hưng từng làm diễn viên nên lấy tên Lê Minh (là tên nhân vật trong một bộ phim truyền hình do bị cáo thủ vai) để làm quen anh Nguyễn Đình T. (SN 1989, ở tỉnh Quảng Nam).

Ngoài ra, Hưng còn giới thiệu anh ta làm ở Cục điều tra Viện KSND Tối cao và tự nhận là Phó vụ trưởng Vụ 1, thuộc Viện KSND Tối cao, có khả năng xin được việc cho người có nhu cầu làm liên quan lĩnh vực pháp luật.

Cáo buộc cho rằng, từ đầu tháng 2/2022, anh Nguyễn Đình T. chuẩn bị hồ sơ, đưa cho Hưng 185 triệu đồng để Hưng xin cho cháu anh này làm lái xe thuộc một cục nghiệp vụ Bộ Công an; đồng thời đưa thêm 300 triệu để Hưng xin cho một người được tại ngoại.

Theo lời khai của Hưng, sau khi nhận tiền của anh T. bị cáo chuyển một phần cho người thân nhờ thanh toán tiền mua rượu ngoại, thuốc lá, trả tiền ăn tại các nhà hàng.

Thông qua anh T. một bị hại khác là anh Hoàng Đức C. nhờ Hưng xin cho vợ mình làm việc tại Hội sở Ngân hàng Vietcombank.

Được “nhờ vả”, Hưng yêu cầu bị hại chuẩn bị trước 15.000 USD để đi quan hệ, hứa hẹn sau một tháng vợ anh C. sẽ làm. Do tin tưởng nên anh C. chuyển 345 triệu đồng.

Một thời gian sau không thấy Hưng làm đúng hẹn, anh C. “đốc thúc” thì Hưng trả lại 85 triệu đồng.

Ngoài hai trường hợp trên, anh Vương Toàn C. (ở Hà Nội) cũng bị Hưng chiếm đoạt 1 tỷ đồng khi nhờ giúp kháng nghị bản án xét xử một bị cáo về tội "Tổ chức sử dụng chất ma tuý".

Khi nhận tiền, Hưng hẹn sau nửa tháng có kết quả nhưng quá thời hạn trên anh C. tìm hiểu mới biết mình bị lừa. Đến nay, Hưng mới trả anh C. 200 triệu đồng.

Tổng số tiền Hưng bị cáo buộc chiếm đoạt của ba bị hại là hơn 1,8 tỷ đồng, trừ khoản 285 triệu trả trước đó, bị cáo phải nộp khắc phục 1,5 tỷ đồng.