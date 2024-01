Tiền lì xì đầu năm mới: Khan hiếm mệnh giá thấp, tiền in rồng Tết lên ngôi

TP - Tết năm nay, tiền lẻ mới khan hiếm, đặc biệt là các loại tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Trong khi người dân khó đổi tiền mới mệnh giá thấp để lì xì thì nhiều người liên tục săn lùng tiền lì xì in hình con vật của năm mới, nhất là tiền rồng vàng của nhiều nước, từ tiền Úc in hình rồng đến đồng 5 Yên của Nhật kèm hình chú rồng con.

Ngược xuôi đổi tiền lẻ mới

Vài ngày nay, chị Ngọc Trinh (nhân viên văn phòng quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị phải tất bật liên hệ nhân viên của ngân hàng thương mại và người quen ở vài ngân hàng để đổi tiền lẻ mới cho người thân, đồng nghiệp mừng tuổi, lì xì trong dịp Tết sắp tới. “Tại nơi tôi gửi tiết kiệm, dù là khách quen của ngân hàng nhưng nhân viên đều thông báo chỉ có tiền mới mệnh giá lớn 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng. Riêng mệnh giá nhỏ từ 50.000 đồng trở xuống rất ít, đặc biệt năm nay không có tiền mới mệnh giá 20.000 đồng”, chị Trinh kể.

Nhiều người đến giờ vẫn chưa đổi được tiền mới vì “mối quen” từ chối do không có. Đại diện nhiều ngân hàng cho hay, năm nay gần như không có tiền mới mệnh giá 20.000 đồng. Đa số người có nhu cầu đổi tiền lẻ mới phải chọn mệnh giá 10.000 đồng và 50.000 đồng.

Trên thị trường tự do, một số dịch vụ đổi tiền mới ở Hà Nội cho biết, tiền mới mệnh giá nhỏ 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng ít hơn mọi năm. Do đó, phí đổi tiền cũng cao hơn từ 3% đến 15% tùy mệnh giá tiền mới. Trong đó, riêng phí đổi tiền mới mệnh giá 20.000 đồng là 13%-15%.

Chia sẻ, một cán bộ ngân hàng cho hay năm nay, tình trạng “khan” tiền mới tiền lẻ phổ biến hơn. Tất cả do Ngân hàng Nhà nước cũng hạn chế in các mệnh giá này vì tốn kém chi phí. “Ngân hàng em chỉ kiếm được một ít tiền mới mệnh giá 100.000 đồng hay 200.000 đồng để đổi cho khách hàng VIP. còn 50.000 đồng tuyệt nhiên không có”, bạn này cho biết.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi quan điểm cho biết các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu, đổi tiền mới tiền lẻ và rao đổi tiền trên mạng internet trong những ngày tới. Chỉ có Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng mới được phép thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức để hưởng chênh lệch và trao đổi tiền trên mạng internet đều vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Tiền rồng các nước thăng hoa

Tùy theo con giáp linh vật của từng năm, vào mỗi dịp đầu năm luôn có những sản phẩm tiền may mắn được giới thiệu ra thị trường. Năm 2024, hình tượng rồng được xuất hiện trên nhiều loại tiền, với nhiều mệnh giá và trên nhiều chất liệu khác nhau. Dịch vụ đổi, bán các tờ tiền lưu niệm lì xì Tết đang bắt đầu sôi động vào những ngày cận Tết Nguyên đán. Năm nay là năm Giáp Thìn - tương ứng với con Rồng trong hệ thống 12 con giáp. Theo quan niệm của người Á đông, Rồng tuy là linh vật không có thật nhưng lại được “chuộng” về độ linh thiêng nhất. Do đó, thực tế cũng nở rộ tiền in hình Rồng từ các nước và được dân mạng chào bán tới tấp trên thị trường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Những tờ tiền này vì được ưa chuộng nên giá đang được đẩy lên khá cao so với giá trị thực.

Tìm hiểu của PV Tiền Phong được biết, không ít người dân đang quan tâm, săn lùng. Nhu cầu sưu tập tiền USD in hình 12 con giáp được chị Kim Thoa (Đống Đa, Hà Nội) duy trì từ năm 2015 để tặng người thân, bạn bè ngày đầu năm mới. “Nhà tôi đông con cháu, lì xì tiền mệnh giá cao thì không đủ khả năng mà lì xì tiền mệnh giá thấp quá dễ bị nói là keo kiệt. Vậy nên tôi chọn các tờ tiền in hình các con giáp theo các năm, vừa đẹp, độc, lạ lại ý nghĩa”, chị Thoa nói.

Hiện tại, trên thị trường tờ 2 USD hình con Rồng 2024 được phát hành tại Mỹ dành cho các thị trường châu Á được lưu hành phổ biến nhất. Giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/tờ. Bên cạnh đó, trên thị trường cũng xuất hiện tờ tiền 2 USD hình con rồng mạ vàng 3D và thần tài 3D, giá 150.000 đồng. Mỗi tờ 2 USD mạ vàng được đặt trong 1 bao lì xì đỏ. Giá bán mỗi tờ tiền kỷ niệm 20.000-60.000 đồng tuỳ loại, bán chạy nhất là tiền 2 USD dao động 80.000 -300.000 đồng, tuỳ vào series tiền.

Ngoài tiền giấy, một số cửa hàng còn rao bán tiền xu hình rồng vàng. Theo đó, tiền xu con Rồng mạ vàng từ các nước như Nhật, Trung Quốc được sản xuất với mục đích làm quà tặng, lì xì Tết có giá 50.000 đồng/xu; combo 5 xu giá 200.000 đồng.

Không chỉ trên thị trường truyền thống mà tại các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada… cũng tràn ngập các đơn vị kinh doanh các loại tiền trên với mức giá rẻ hơn khoảng 10-20% kèm bán theo combo. Có cửa hàng chào giá 2 tờ 2 USD mạ vàng con Rồng giá 198.000 đồng/combo kèm cả bao lì xì; 5 tờ tiền Patacas hình Rồng Macau giá 35.000 đồng/combo; đồng xu mạ vàng giá 150.000 đồng/combo 5 chiếc… Còn đồng 5 Yên Nhật được xem là biểu tượng may mắn vì đi kèm là chú rồng nhỏ cũng đang trở nên “hot”. Một số doanh nghiệp làm quà tặng còn sáng tạo đưa vào set quà VIP tặng khách liền.

Anh Đông Hùng, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp tiền kỷ niệm tại phố Trần Điền (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhu cầu tặng tiền in hình các con giáp trong dịp Tết phổ biến khoảng 10 năm nay. Khách mua hàng chủ yếu chọn tiền không có giá trị lưu thông trên thị trường, tiền kỷ niệm phát hành đúng dịp Tết của các nước hoặc tiền xu mạ vàng. “Khách hàng của tôi ở mọi lứa tuổi, đa phần người trẻ chuộng tiền kỷ niệm, trong khi người có tài chính tốt lại chọn sản phẩm mạ vàng để tặng đối tác. Trong quá trình tư vấn cho khách, tôi luôn nhấn mạnh tất cả các tờ tiền in hình rồng và các con giáp khác không có giá trị lưu hành, lưu thông trao đổi mà chỉ có ý nghĩa lưu niệm, làm quà tặng, biếu, trang trí hoặc sưu tầm”, anh Hùng nói.