Thượng tướng Trần Quốc Tỏ: Bộ Công an đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân

TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đến ngày 10/7, Bộ Công an đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân, nhưng trong quá trình cấp có nhiều lỗi dẫn đến chậm trả sau khi công dân đã thực hiện thủ tục cấp thẻ.

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 11/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 5/2022). Tại phiên họp, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, về các vấn đề mà cử tri quan tâm, Bộ Công an nhận được 61 kiến nghị của cử tri, đã tiếp thu và thực hiện đúng quy trình, trả lời đúng quy định, không có gì vướng mắc.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, về quản lý, xử lý tin xấu, độc trên không gian mạng, trách nhiệm quản lý nhà nước là của Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên Bộ Công an cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt nội dung này, trong đó có việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan ngành Công an.

"Chúng tôi có đề án chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời chúng tôi có kế hoạch chuyên đề về an ninh mạng, kết quả rất tốt", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Về tăng cường phát hiện, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, để phấn đấu giảm tai nạn giao thông, theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, vừa qua, Bộ Công an tập trung các nhóm hành vi liên quan đến giao thông đường bộ: vi phạm nồng độ cồn trong điều khiển phương tiện; vi phạm về tốc độ; vi phạm về cơi nới thùng xe quá khổ, quá tải; phương tiện chở quá vạch an toàn giao thông đường thủy.

Trong phòng ngừa, Bộ Công an tập trung bố trí lực lượng tăng cường xử lý; phối hợp cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực này; rà soát các tuyến, các điểm liên quan nguyên nhân gây ra; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa; tiếp tục đề xuất Chính phủ và các ngành nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, siết chặt việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Về kiến nghị liên quan căn cước công dân, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 10/7, Bộ Công an đã cấp trên 67 triệu căn cước công dân, nhưng trong quá trình cấp có nhiều lỗi dẫn đến chậm: Nhiều người dân đến đăng ký nhưng sai địa chỉ, số điện thoại nên khi thay đổi nơi thường trú dẫn đến khớp nối thông tin chưa chuẩn.

Bên cạnh đó, theo ông Tỏ, còn có nguyên do một số người dân có trách nhiệm khai báo thông tin hồ sơ, nhưng dữ liệu nhập vào không bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống"; số hồ sơ Công an địa phương nhập dữ liệu vào độ chính xác không cao thì công tác phân loại gặp khó khăn...

Để khắc phục việc này, Bộ Công an đã chủ động yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nghiệp vụ, bảo đảm quy trình, trình tự, thủ tục cấp căn cước công dân; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cấp CCCD; thông báo cụ thể cho các cá nhân, đơn vị có sai sót đến cơ quan Công an phối hợp xử lý thêm.