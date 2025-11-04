Thuế TP.HCM và KiotViet đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh theo thuế khoán chuyển sang kê khai thuế

Tính đến 31/10/2025, Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang quản lý 364.461 hộ kinh doanh. Trong số này, có 18.568 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, 345.893 hộ đang nộp thuế khoán.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, ngày 03.11.2025, Thuế TP.HCM và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet (KiotViet) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hướng dẫn chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho gần 346.000 hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp tổ chức chuỗi hội nghị, hội thảo và lớp tập huấn tại 29 chi cục thuế cơ sở, kết hợp các buổi hướng dẫn trực tuyến giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hành ngay trên nền tảng số.

Đội ngũ cán bộ thuế và chuyên viên KiotViet sẽ hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh đăng ký, kê khai, lập hóa đơn điện tử - bao gồm cả hóa đơn điện tử cấp mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (MTT).

Là nền tảng quản lý bán hàng phổ biến nhất Việt Nam với hơn 300.000 hộ và cá nhân kinh doanh đang sử dụng, KiotViet cam kết cung cấp giải pháp “tất cả trong một” được thiết kế riêng cho nhu cầu của hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi số. Gói giải pháp bao gồm phần mềm quản lý bán hàng với chi phí ưu đãi, miễn phí hóa đơn điện tử, chữ ký số và phần mềm kế toán, tất cả được tích hợp trên cùng một nền tảng. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể quản lý đơn hàng, dòng tiền, dữ liệu kinh doanh; xuất hóa đơn điện tử có chữ ký số tức thời; đồng thời hệ thống sẽ tự động lập tờ khai thuế và cập nhật dữ liệu vào 7 loại sổ kế toán theo quy định hiện hành.

Đồng hành cùng Thuế TP.HCM, KiotViet bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên chuyên trách hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn, đảm bảo “cầm tay chỉ việc”, từ khu trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành. Đặc biệt, chương trình chú trọng hỗ trợ các chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ, giúp họ nắm bắt nhanh, thao tác chuẩn, không ngại chuyển đổi. Hai bên cùng thống nhất duy trì các phiên hỏi - đáp định kỳ để tiếp nhận phản hồi, giải đáp kịp thời và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt quá trình sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện Thuế TP.HCM khẳng định, ngành thuế sẽ tiếp tục hướng dẫn chính sách và kết nối các hộ kinh doanh với nhà cung cấp giải pháp. Cụ thể, cán bộ thuế sẽ đồng hành, tập huấn trực tiếp "một - một" cho các hộ chưa am hiểu công nghệ hoặc các quy định về sổ sách kế toán.

Việc chuyển đổi sang kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử là một bước đi đột phá. Do đó, những giải pháp hỗ trợ kịp thời chính là "đòn bẩy kép", vừa giúp hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, vừa tiếp sức cho các hộ kinh doanh tự tin bước vào kỷ nguyên số.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hộ kinh doanh, dù lớn hay nhỏ, đều có thể dễ dàng làm sổ sách và kê khai thuế đúng quy định mà không tốn kém chi phí. Đây là cam kết lâu dài của KiotViet trong việc đồng hành cùng cơ quan thuế và cộng đồng kinh doanh”, ông Đỗ Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc KiotViet, chia sẻ.

Trước đó, KiotViet đã công bố chính sách miễn phí Hóa đơn điện tử - Chữ ký số và Phần mềm kế toán, đồng thời tổ chức chuỗi hơn 10 hội thảo “Khéo kê khai - Thuế nhẹ vai” trên toàn quốc, thu hút hàng ngàn hộ kinh doanh tham dự. Những phản hồi từ bà con được sử dụng để hoàn thiện giải pháp, đảm bảo tính đơn giản và phù hợp.