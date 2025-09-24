Thuduc House thắng kiện cơ quan thuế

TPO - Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên hủy các quyết định hành chính liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp gần 75 tỷ đồng trong vụ án linh kiện điện tử do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu và móc nối với các nhân sự trước đây của Thuduc House.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) thông báo, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án khiếu kiện quyết định hành chính giữa TDH và Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) liên quan đến vụ án linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 đã công bố bản án vào ngày 23/9.

Tòa án nhân dân TPHCM đã chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của TDH.

Về vụ án linh kiện điện tử, ngày 3/5/2024, Tòa hình sự phúc thẩm đã tuyên TDH phải hoàn trả cho Cục Thuế TPHCM số tiền giá trị gia tăng 365,5 tỷ đồng. Theo đó, Tòa hình sự phúc thẩm yêu cầu Cục Thi hành án dân sự TPHCM chuyển số tiền trên cho Cục Thuế TPHCM do TDH đã tạm nộp.

18 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải liên đới bồi hoàn hơn 340 tỷ đồng cho TDH và các bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại nghiêm trọng buộc phải bồi thường cho Thuduc House 7,7 tỷ đồng.

Theo đó, khoản bồi thường 347,9 tỷ đồng từ vụ án hình sự, tính đến ngày 30/6 Thuduc House đã thu được 52,4 tỷ đồng tiền bồi thường từ các bị cáo.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2024 đến nay, TDH nhận được các quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và ngừng sử dụng hóa đơn do liên quan đến khoản thuế giá trị gia tăng 365,5 tỷ đồng kể trên.

Vì vậy, TDH đã có đơn khởi kiện Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế Khu vực II) lên Tòa án nhân dân TPHCM để làm rõ việc TDH là bên không liên quan và không phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365,5 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp kèm theo cùng với các quyết định cưỡng chế về hóa đơn, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sau khi xem xét, ngày 24/4 Tòa án nhân dân TPHCM đã chấp thuận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của TDH về việc hủy các quyết định hành chính liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng và tiền lãi chậm nộp gần 75 tỷ đồng (tính đến ngày 20/12/2020) trong vụ án linh kiện điện tử do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu và móc nối với các nhân sự trước đây của công ty.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng hủy các quyết định ngừng sử dụng hóa đơn, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với Thuduc House.

Tương tự, Hội đồng xét xử Phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục Thuế Khu vực II, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 24/4 của Tòa án nhân dân TPHCM.

Quý II năm nay, ThuDuc House đạt doanh thu đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 125% so với quý trước. Sau khi trừ chi phí và ghi nhận lợi nhuận khác, TDH lãi sau thuế 13,2 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp TDH báo lãi sau khi tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Trước đó, trong quý I/2025, ThuDuc House đã ghi nhận lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ThuDuc House ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2020, TDH có kết quả kinh doanh bán niên dương.