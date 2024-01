Thực hiện giải pháp mạnh mẽ, đột phá để lại dấu ấn mang hơi thở thời đại

TPO - Trao đổi với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng trước thực tiễn đang đặt ra với thành phố, Thành Đoàn cần suy nghĩ và có giải pháp mạnh mẽ, đột phá để lại dấu ấn mang hơi thở thời đại.

Chiều 24/1, Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2024.

Đến dự và chủ trì buổi làm việc có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Tham dự buổi làm việc còn có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn.

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Quốc Huy - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn cho biết năm 2023, Thành Đoàn TPHCM được đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. Thành Đoàn thành phố đã hoàn thành vượt 100% các chỉ tiêu đã đề ra theo chương trình công tác năm; thực hiện tốt các mặt công tác.

Dù vậy, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, của Đoàn trong đoàn viên thanh niên tại địa bàn dân cư còn hạn chế; công tác phát huy “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương chưa có nhiều giải pháp đột phá, phong trào “Học sinh 3 tốt” chưa được chú trọng triển khai đồng bộ…

Góp ý với công tác Đoàn và hoạt động phong trào của tuổi trẻ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Thành Đoàn tiếp thu các ý kiến gợi mở để cụ thể hoá, có nội dung hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động của thành phố và định hướng phát triển chung của công tác Đoàn.

Ông Hải lưu ý, việc rèn luyện tác phong, đạo đức, sự tiến bộ của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi là truyền thống mà công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố cần giữ gìn và phát huy. Cùng với đó, mỗi cán bộ Đoàn phải giữ gìn, phát huy, lan toả các giá trị hình mẫu của bản thân để luôn là tấm gương cho người trẻ thành phố noi theo.

Nhắc đến Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố giai đoạn 2020 – 2035, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết hiện việc triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, do đó Thành Đoàn cần quan tâm triển khai.

Quan tâm đến hình ảnh, vị thế đầu tàu

Phát biểu kết luận, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, Thành Đoàn TPHCM cần thực hiện rõ nét vai trò, sứ mệnh đầu tàu của mình.

Theo anh Huy, thời gian qua, “cái nhìn ngưỡng mộ” của các địa phương trong khu vực xung quanh Thành Đoàn đã bớt đi do Thành Đoàn chưa thực hiện một cách rõ nét. “Điều này không phải do chủ trương mà có thể do phương pháp làm việc khiến sự hỗ trợ của Thành Đoàn đối với các tỉnh Đông Nam bộ và một số tỉnh khác không được như ngày xưa”, anh Huy nhận định.

Từ đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của mình, Thành Đoàn cần quan tâm choàng gánh, hỗ trợ, lan tỏa cho các tỉnh nhằm thể hiện hình ảnh, vị thế của đầu tàu.

Cùng với đó, Thành Đoàn thành phố cũng nên chủ động đề xuất các mô hình và thực hiện các khâu đột phá của nhiệm kỳ, đề xuất thành phố giao cho mình các nhiệm vụ để phát huy tính xung kích của tuổi trẻ thành phố.

Năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đặt vấn đề Thành Đoàn TPHCM có thể tự tin nhận mình là cái nôi của phong trào tình nguyện thời kỳ mới hay không.

Trước thực tiễn đang đặt ra với thành phố, anh Huy mong muốn Thành Đoàn suy nghĩ và có giải pháp mạnh mẽ, đột phá để lại dấu ấn mang hơi thở thời đại.

“Hoàn toàn có thể triển khai những công trình tình nguyện kiểu như mình ngồi tại địa bàn nhưng vẫn có thể giúp được các địa phương khác mà không cần cử quân đi”, anh Huy gợi mở và cho rằng điều này cũng là cách thức thực hiện chuyển đổi số.

Đối với công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, anh Bùi Quang Huy yêu cầu cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chỉ đạo hệ thống, chú ý đến công cụ quản lý đoàn viên; đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; chú trọng đến công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, đồng thời nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn…

Trước đó, trình bày một số phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 gắn với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết Thành Đoàn tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thành Đoàn thành phố tập trung đầu tư các giải pháp thực hiện chủ đề năm của Đoàn gắn với việc thực hiện chủ đề năm của TPHCM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn, trong đó tập trung các hoạt động tình nguyện; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngoài ra, Thành Đoàn cũng tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên thành phố; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc của Đảng và thành phố…