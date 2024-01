Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

TPO - Trung ương Đoàn trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Trong đó, báo Tiền Phong đoạt 1 giải A và 1 giải Khuyến khích.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Dự chương trình còn có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương; anh Nguyễn Tường Lâm; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Chương trình trao giải được phát sóng trực tiếp trên fanpage Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, đồng thời kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn để tổ chức trao giải cho một số tác giả, nhóm tác giả không tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

Số lượng bài dự thi tăng 2,1 lần

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN dành những lời tri ân tới đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí đã đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. “Anh, chị chính là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần tiếp thêm động lực, sức mạnh, tạo nên uy tín của tổ chức Đoàn và các hoạt động của tuổi trẻ cả nước”, anh Triết nói.

Anh Triết cho biết, Giải thưởng năm nay nhận được 428 tác phẩm dự thi,tăng gấp 2,1 lần so với năm 2022. Trong đó, có 281 tác phẩm báo in và báo điện tử, 147 tác phẩm phát thanh - truyền hình. Các tác phẩm được đầu tư, thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại. Các tác phẩm được đầu tư, thể hiện bằng nhiều hình thức hiện đại. Số lượng các tác phẩm báo in, báo điện tử của các cơ quan báo chí địa phương tham gia nhiều hơn so với các năm trước, với 40 cơ quan báo chí.

Theo anh Triết, các tác phẩm được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương thức thể hiện đã phản ánh toàn diện, đa dạng, có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên trên cả nước. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả, đặc biệt là giới trẻ quan tâm, đón đọc.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đề cập đến vấn đề “nóng” có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời với nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng. Qua đó gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. “Các hoạt động về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; hoạt động chuyển đổi số trong các cấp bộ Đoàn được các cơ quan báo chí chú trọng khai thác dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên “bức tranh toàn cảnh” rất sinh động về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và về tuổi trẻ Việt Nam”, anh Triết nói.

Trao 4 giải A, 4 giải B

Tại buổi lễ, T.Ư Đoàn đã trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 20 giải Khuyến khích cho các cơ quan báo chí, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gửi dự thi. Trong đó, báo Tiền Phong đoạt 1 giải A, 1 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao tặng 2 giải tập thể gồm: Thành Đoàn Hải Phòng và Báo Bắc Giang là đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Hai giải A thể loại báo in và báo điện tử gồm: loạt 19 bài “Người trẻ tiên phong mở đường” của báo Tiền Phong (nhóm tác giả: Trương Hoàng Long, Lưu Thị Trinh, Mai Xuân Tùng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Toan, Phan Thùy Linh, Nguyễn Anh, Lộc Thị Liên, Đoàn Văn Tịnh, Nguyễn Quang Minh, Lê Hoàng Uyên Phương) và loạt 5 bài “Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa” của báo Thanh Niên (tác giả: Vũ Thị Thơ). Bên cạnh giải A, báo Tiền Phong còn giành 1 giải Khuyến khích loạt bài “Đổi thay từ chuyển đổi số” (nhóm tác giả: Trương Hoàng Long, Lưu Thị Trinh, Phan Thùy Linh, Lê Giang Thanh).

Hai giải A thể loại phát thanh - truyền hình, gồm: tác phẩm truyền hình “Cha nuôi” của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng (Tác giả: Phạm Ngọc Anh, Tạ Mạnh Hà); loạt 3 bài phát thanh “Ngôn ngữ Việt dẫn đường cho thế hệ trẻ kiều bào nuôi dưỡng tình yêu và khát vọng cống hiến” của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Ngô Thị Hải Yến).

Danh sách tác giả, tác phẩm đạt Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023: 1. Thể loại báo in và báo điện tử: * Giải A (2 giải): - Loạt 19 bài “Người trẻ tiên phong mở đường” của Báo Tiền Phong (Tác giả: Trương Hoàng Long, Lưu Thị Trinh, Mai Xuân Tùng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Thị Toan, Phan Thùy Linh, Nguyễn Anh, Lộc Thị Liên, Đoàn Văn Tịnh, Nguyễn Quang Minh, Lê Hoàng Uyên Phương) - Loạt 5 bài “Những giọt nước mắt tự hào ở Trường Sa” của Báo Thanh Niên (Tác giả: Vũ Thị Thơ) * Giải B (2 giải): - Loạt bài 4 kỳ “Đưa văn hoá dân gian đến với giới trẻ” của Báo Tây Ninh (Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Yến Nhi) - Loại bài 4 kỳ “Giải độc cho trẻ em trên mạng xã hội” của Báo Quân đội Nhân dân (Tác giả: Lê Hữu Trưởng) * Giải C (3 giải): - Chuyên đề 5 bài “Ươm mầm từ khát vọng trẻ” của Báo Nhân dân (Tác giả: Lưu Lan Hương, Hoàng Nghĩa Nam, Nguyễn Thu Hà, Phạm Thu Thuỷ, Đông Huyền) - Loạt 3 bài “Bố trí việc làm cho cán bộ đoàn cơ sở. Xây dựng lộ trình hợp lý, chiến lược bền vững” của Báo Nghệ An (Tác giả: Hoàng Thanh Quỳnh, Bùi Thanh Lê) - Loạt 6 bài “Chuyển đổi số - Chuyến tàu không thể lỡ” của Báo Thanh niên (Tác giả: Châu Bùi Nữ Vương) * Giải Khuyến khích (10 giải): - Chuyên đề 4 kỳ “Để Đội dự bị là cánh tay nối dài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Báo Thanh Hóa (Tác giả: Lê Thị Thu Phượng). - Megastory “30 năm kết nối hàng triệu trái tim thanh niên tình nguyện” của Báo Tuổi trẻ (Tác giả: Phạm Thị Kim Anh, Vũ Bình Minh, Bùi Mạnh Tánh) - Chuyên đề 5 bài “Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027” của Báo Nhân dân (Tác giả: Ngô Phương Thảo, Nghĩa Nam, Đinh Song Linh, Nguyễn Hà, Phạm Thu Thuỷ) - Loạt bài 3 kỳ “Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thời đại 4.0” của Báo Hà Giang (Tác giả: Lê Thị Thanh Hải, Phạm Thị Hoan) - Loạt 5 bài “Đổi thay từ chuyển đổi số của Báo Tiền phong” (Tác giả: Trương Hoàng Long, Lưu Thị Trinh, Phan Thùy Linh, Lê Giang Thanh) - Loại bài 3 kỳ “Cán bộ Đoàn: Trăn trở từ cơ sở” của Báo Gia Lai (Tác giả: Nguyễn Thị Dung, Phan Thị Lài) - Tác phẩm “Sống đẹp, sống tử tế” của Báo Quảng Ngãi (Tác giả: Trần Thị Thanh Phương, Trịnh Thanh Nhàn) - Tác phẩm “Những đại sứ du lịch đặc biệt” của Báo Công lý (Tác giả: Hoàng Nguyên Thảo) - Loạt bài 3 kỳ “Giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu niên: Lá chắn thép ngăn phơi nhiễm thông tin xấu, độc” của Báo Bạc Liêu (Tác giả: Đinh Kim Chúc) - Chùm 10 bài viết với đề tài “Kỷ niệm 60 năm phong trào Nghìn Việc Tốt” của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (Tác giả: Bùi Việt Cường, Phạm Quang Trường, Nguyễn Minh Ngọc, Lê Ngọc Hà, Trần Đức Quang và Nguyễn Mạnh Hà) 2. Thể loại phát thanh - truyền hình * Giải A (2 giải): - Tác phẩm truyền hình “Cha nuôi” của Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng (Tác giả: Phạm Ngọc Anh, Tạ Mạnh Hà) - Loạt 3 bài phát thanh “Ngôn ngữ Việt dẫn đường cho thế hệ trẻ kiều bào nuôi dưỡng tình yêu và khát vọng cống hiến” của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Bùi Anh Tuấn, Ngô Thị Hải Yến) * Giải B (2 giải): - Tác phẩm truyền hình “Bây giờ - Ở đây: Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” của Đài Truyền hình Việt Nam (Tác giả: Phí Nguyễn Thùy Linh, Ninh Đức Việt Anh, Đỗ Phương Nhi, Mai Linh Chi, Nguyễn Hoàng Lâm, Đoàn Trung Hiếu, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Tài Việt, Nguyễn Bá Trung, Dương Văn Thuân, Nguyễn Văn Đại, Vũ Hiền) - Tác phẩm phát thanh “Mệnh lệnh từ trái tim của đại úy có nhóm máu hiếm Việt Nam” của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (Tác giả: Nguyễn Nhật Bình, Nguyễn Huy Hoàng) * Giải C (3 giải): - Tác phẩm truyền hình “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” của Đài Truyền hình Việt Nam (Tác giả: Vũ Kiều Trinh, Nguyễn Thị Kim Hải, Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Minh Trang, Lê Quang Lâm) - Tác phẩm truyền hình “Chuyến xe yêu thương” của Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai (Tác giả: Đinh Diệp Chi, Nguyễn Lương Mạnh) - Tác phẩm truyền hình “Hoa đất” của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa (Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường, Lò Thị Chính, Nguyễn Bá Tình, Hà Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Nhật Anh) * Giải Khuyến khích (10 giải): - Tác phẩm truyền hình “7 dám - Tô màu tuổi trẻ” của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Anh, Phạm Hồng Trang, Đinh Thị Kim Thúy, Nguyễn Văn Hải, Lê Minh Dương, Lý Mai Trung, Tạ Mạnh Hà, Nguyễn Thùy Linh) - Tác phẩm truyền hình “Khởi nghiệp từ mạng xã hội” của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên (Tác giả: Chu Thị Ngọc Linh, Tạ Trung Dũng, Phạm Vũ Hiệp, Dương Thị Vân Giang) - Tác phẩm truyền hình “Công dân toàn cầu tương lai tiên phong sử dụng không gian mạng an toàn” của Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ (Tác giả: Hà Thị Phương Anh, Ngô Thị Ánh Thu Kiên, Khổng Hoài Lam, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Linh) - Tác phẩm truyền hình “Đường về bản Phìn Hồ” của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Tác giả: Phan Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hương, Hà Bảo Khanh, Phạm Anh Tuấn, Phạm Ngọc Hà, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Văn Khải, Lý Linh Phương) - Tác phẩm truyền hình “Màu áo Thanh niên Việt Nam với nghĩa vụ quốc tế” của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (Tác giả: Lưu Quốc Minh, Đỗ Thanh Phong, Hồ Minh Tấn) - Tác phẩm truyền hình “Đời chè” của Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên (Tác giả: Chu Thị Ngọc Linh, Nguyễn Huy Dũng, Tạ Trung Dũng) - Chuỗi 9 phóng sự “Tuổi trẻ Tiên phong chuyển đổi số” của Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi (Tác giả: Lê Văn Tuyên, Đồng Trọng Cường, Nguyễn Thiên Hương, Phạm Việt Long) - Tác phẩm phát thanh “Tình yêu của Mich” của Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai (Tác giả: Nhâm Thùy Dung, Phạm Thị Vui) - Tác phẩm phát thanh “Ở đâu có dân - Ở đó có Đoàn” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Tác giả: Lê Thị Thanh Duyên, Phạm Thúy Hằng) - Loạt 3 bài phát thanh “Người trẻ khởi nghiệp” của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tác giả: H Xiu Hmok)