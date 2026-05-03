Thuận Nguyễn là “Anh Tài” tiếp theo, Châu Đăng Khoa bị loại vào phút chót?

HHTO - Từ poster “mật mã” dày đặc dữ kiện, cộng đồng mạng nhanh chóng gọi tên Thuận Nguyễn là “anh tài” tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Song song đó, tin đồn Châu Đăng Khoa bị loại phút chót cũng bất ngờ rộ lên, khiến danh sách cast mùa 2 càng thêm khó đoán.

Tối 2/5, fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục “xả hint” cho dàn cast mùa 2 với một poster mới mang phong cách retro đầy màu sắc. Hình ảnh những chiếc truyền hình cũ xếp chồng, ở giữa là dòng chữ nổi bật “Ơn giời cậu đây rồi!”, xung quanh là loạt chi tiết như “-23kg”, “BNN”, “NVCC”, “câu lạc bộ trăm tỷ”… khiến tổng thể trở thành một loạt mật mã dày đặc, buộc người xem phải soi từng chi tiết để tìm lời giải.

Dù thoạt nhìn có vẻ rối rắm, cộng đồng mạng lại nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa các chi tiết và đồng loạt gọi tên Thuận Nguyễn. Một trong những manh mối rõ ràng nhất chính là dòng chữ “Ơn giời cậu đây rồi!” cùng con số 2019 ở cạnh, gợi nhắc trực tiếp đến chương trình cùng tên mà Thuận Nguyễn từng tham gia vào năm 2019.

Từ đó, các chi tiết còn lại cũng dần được giải mã một cách logic. Con số “-23kg” được cho là liên quan đến việc Thuận Nguyễn từng giảm tới 23kg để phục vụ vai diễn trong phim Bẫy Ngọt Ngào. Cụm ký tự “BNN” tiếp tục củng cố giả thuyết này khi trùng khớp với tên viết tắt của bộ phim. Trong khi đó, “NVCC” được nhiều người giải thích là Người Vợ Cuối Cùng, dự án điện ảnh mà anh tham gia cùng Kaity Nguyễn.

Khi ghép tất cả các mảnh ghép lại, cộng đồng mạng gần như không còn nghi ngờ gì về danh tính nhân vật được nhắc đến.

Khi hành trình “giải mã” dần đi đến chặng cuối với khoảng 30 anh tài đã được hé lộ qua loạt hint, sự tò mò của khán giả lại càng dồn về những cái tên còn lại. Trước đó, nhiều nguồn tin râm ran cho rằng Châu Đăng Khoa sẽ góp mặt trong mùa năm nay.

Tuy nhiên, sau những tranh cãi xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau, một số thông tin bên lề bắt đầu lan truyền rằng nam nhạc sĩ đã bị loại vào phút chót. Kịch bản này được cho là tương tự trường hợp của Trung Quân Idol trước đó, khi vướng vào ồn ào và được đồn đoán không còn xuất hiện trong danh sách chính thức.

Dù vậy, mọi thông tin xoay quanh việc Châu Đăng Khoa có tham gia chương trình ngay từ đầu hay bị loại vào phút chót hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía chương trình.