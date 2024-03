Thừa Thiên-Huế đóng lối đi ‘tử thần’ băng ngang đường sắt Bắc - Nam

TPO - Lối đi tự mở băng ngang đường sắt Bắc - Nam tại vị trí Km 698+050 (đoạn Huế - Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đã được lực lượng chức năng tổ chức thi công đóng tuyến, sau khi nơi đây lại xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và tàu lửa làm 1 người tử vong.

Ngày 28/3, Đội Kiểm tra, kiểm soát Trật tự An toàn giao thông đường sắt số 3 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng Thanh tra - An toàn II (Cục Đường sắt Việt Nam), Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên, Đội CSGT-TT Công an thị xã Hương Thủy, UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy) phối hợp tổ chức đóng lối đi tự mở băng ngang đường sắt Bắc - Nam tại vị trí Km698+050 (đoạn Huế - Hương Thủy).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vị trí lối đi tự mở tại Km 698+050 tuyến đường sắt Bắc - Nam từng được cấp phép mở đường ngang băng qua đường sắt. Tuy nhiên, đơn vị quản lý đường bộ lại không đồng ý mở đường đấu nối vào Quốc lộ 1.

Trước thực tế này, với nguy cơ mất an toàn giao thông trên vị trí đường ngang, đơn vị quản lý đường sắt đề xuất đóng tuyến vào năm 2020, nhưng không nhận được sự đồng ý của người dân, địa phương. Do đó, đơn vị quản lý đường sắt đã cho rào chắn một phần, thu hẹp lối đi tự mở. Từ năm 2020 đến nay, tại vị trí này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra vào ngày 22/3 làm 1 người thiệt mạng. Cụ thể, thời điểm trên, tàu SE1 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM khi đến vị trí Km698+050 (đoạn Huế - Hương Thủy, thuộc địa phận phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) đã xảy ra va với xe máy mang BKS 75P1 - 06xxx, do nhân viên bưu điện Trần Nguyễn Ngọc H. (sinh năm 1991, ngụ phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển. Vụ tai nạn làm ông H. tử vong tại chỗ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, sau vụ tai nạn giao thông mới đây, người dân địa phương đã có ý kiến đề nghị đóng lối đi tự mở này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phía Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, sau khi đóng lối đi tự mở tại Km698+050, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý dấu hiệu phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt. Đồng thời, sẽ phối hợp chính quyền địa phương rà soát phương án rào chắn, xóa bỏ các lối đi tự mở khác, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hành lang đường sắt trên tuyến.