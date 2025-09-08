Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm gây bất ổn thị trường vàng

TPO - Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 159/CĐ-TTg về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Về chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của đất nước, thu nhập của người dân, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời; mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống; quyết liệt thực hiện quy định về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (có lộ trình thực hiện dứt điểm trong năm 2025), chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát hướng dẫn để kiên quyết cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.



Thủ tướng cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế… Có giải pháp, chính sách đột phá, hiệu quả để thu hút các dự án FDI quy mô lớn, công nghệ cao, dẫn dắt chuỗi giá trị; giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư nước ngoài, cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Có giải pháp thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện ngay dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp tổng thể ứng phó kịp thời, hiệu quả với chính sách thuế quan của Mỹ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trong ngày 8/9.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, nhất là trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... Tập trung chỉ đạo, không để gián đoạn, chậm trễ giải ngân đầu tư công trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp....

Xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm gây bất ổn thị trường vàng

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…)", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng lưu ý, cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng (nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"…). Hoàn thiện chuyển đổi số trong hệ thống ngân hàng để kiểm soát rủi ro, nhất là kiểm soát dòng tiền vào, ra ngân hàng bằng công nghệ số…

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.