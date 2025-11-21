Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cứu người

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó với mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, mọi nguồn lực để tiếp cận được ngay những nơi bị chia cắt và những nơi có người cần cứu trợ.

Sửa chữa ngay nhà cho dân

Vào 22h ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

img5573-17636516141171803427198.jpg
Từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó với mưa lũ ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ cao nhất lúc này là cho công tác cứu người. Từ đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, mọi nguồn lực, mọi thành phần để ngay trong đêm phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

“Các lực lượng nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền, phát huy tình đồng chí, nghĩa đồng bào và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, ở đâu dân cần, dân khó thì có chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô; sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân;

Các địa phương lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa; khôi phục trường lớp, các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút.

Hỗ trợ tín dụng cho người dân và doanh nghiệp

Song song với khắc phục hậu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay.

pttg-ho-quoc-dung-17636548382441238476779.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

Tại cuộc họp, Thủ tướng kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nêu điều đáng lo ngại nhất trong công tác khắc phục hậu quả sau lũ, là phần lớn tài sản của người dân đã bị cuốn trôi. Ông đề nghị các địa phương sau khi ổn định tình hình cần tập trung vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đồng thời bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu để sớm ổn định cuộc sống.

Văn Kiên
#Ứng phó mưa lũ khẩn cấp #Cứu hộ và cứu trợ người dân #Huy động lực lượng và nguồn lực #Thủ tướng họp khẩn cấp #Cứu dân bị mắt kẹt #Mưa lũ ở Nha Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục