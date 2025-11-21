Thủ tướng yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác cứu người

TPO - Kết luận cuộc họp khẩn trực tuyến về ứng phó với mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, mọi nguồn lực để tiếp cận được ngay những nơi bị chia cắt và những nơi có người cần cứu trợ.

Sửa chữa ngay nhà cho dân

Vào 22h ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ cao nhất lúc này là cho công tác cứu người. Từ đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu huy động tối đa các lực lượng, mọi nguồn lực, mọi thành phần để ngay trong đêm phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ.

“Các lực lượng nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền, phát huy tình đồng chí, nghĩa đồng bào và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, ở đâu dân cần, dân khó thì có chúng ta”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo sản xuất, cung ứng thêm lương khô; sử dụng các phương tiện như UAV để tiếp tế lương thực, thực phẩm ăn được ngay cho người dân;

Các địa phương lo ngay chỗ ở tạm cho người dân bị mất nhà; tiến hành sửa chữa ngay những nhà có thể sửa chữa; khôi phục trường lớp, các trạm y tế, bệnh viện… để chăm lo khám chữa bệnh cho người dân; tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau khi nước rút.

Hỗ trợ tín dụng cho người dân và doanh nghiệp

Song song với khắc phục hậu quả, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh, cần bao nhiêu đáp ứng ngay.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ ngay 200 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng, 200 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa, hỗ trợ Đắk Lắk thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 230 tỷ đồng), Gia Lai thêm 150 tỷ đồng (đã hỗ trợ 330 tỷ đồng); các thủ tục phải xong trong đêm 20/11 và hoàn thành trước 8h ngày 21/11.

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viettel, VNPT, Mobifone khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình để chủ động điều phối, huy động lực lượng hỗ trợ địa phương.

Tại cuộc họp, Thủ tướng kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào, đồng chí cả nước, những nhà hảo tâm với tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận tiện ở đâu thì giúp ở đó", giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.