Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện

TPO - Sáng 1/1/2023, tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn nút khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Lễ khởi công được tổ chức ở 12 điểm, trong đó có ba điểm cầu chính là Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hậu Giang đại diện cho ba khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Các điểm cầu còn lại ở Hà Tĩnh (hai điểm), Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên (hai điểm), Khánh Hòa, Cà Mau.

Trong đó, Quảng Ngãi (dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) được chọn là điểm cầu trung tâm, nơi có sự tham dự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, kết nối trực tuyến với các nơi khác.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 có tổng chiều dài 729 km đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị dài 267 km; Quảng Ngãi - Nha Trang dài 353 km; Cần Thơ - Cà Mau dài 109 km; có tổng mức đầu tư hơn 146.990 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Đến nay, mặt bằng của toàn bộ 12 dự án thành phần đã được bàn giao 70%, đáp ứng yêu cầu khởi công.

Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phát động “Phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường xây dựng công trình giao thông”; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động “Tháng thi đua cao điểm giải ngân đầu tư công”.

Phát biểu tại điểm cầu trung tâm Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sáng kiến của Bộ Giao thông Vận tải phát động “Phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường xây dựng công trình giao thông”; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động “Tháng thi đua cao điểm giải ngân đầu tư công”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Như vậy, trong 10 năm tới, chúng ta phải đầu tư, xây dựng gần gấp 4 lần số km đường bộ cao tốc đã xây dựng trong giai đoạn 2000 – 2020 là khoảng 1.000km. “Chúng ta xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc ở khắp cả các vùng, miền trên cả nước; tạo điều kiện phát triển cho mọi vùng miền từ Bắc tới Nam”, Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi phải có cách làm, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức thực hiện khoa học, hợp lý, hiệu quả mới đạt được mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông với chiều dài 2.063 km nối liền từ Lạng Sơn - Cà Mau, kết nối trung tâm chính trị Thủ đô Hà Nội và Trung tâm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 32 tỉnh, thành phố, địa bàn chiếm 62,1% dân số và đóng góp 65,7% GDP cả nước.

Tuyến đường có quy mô rất lớn, vai trò động lực, tác động lan tỏa mạnh mẽ, ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng, địa phương, tạo điều kiện hình thành nhiều khu công nghiệp, đô thị mới.

Cũng theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt để đầu tư tuyến cao tốc xương sống này, đang đẩy nhanh tiến độ 11 dự án thành phần dài 654 km và khởi công 12 dự án thành phần dài 729 km để nối thông suốt toàn tuyến.

“Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tiến độ; không tăng mức đầu tư, đội vốn; đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, thưởng - phạt nghiêm minh; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; tinh thần là đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, thực hiện phải có hiệu quả”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan của Trung ương, UBND 32 tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác an ninh, trật tự để Ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Các nhà thầu thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để tập trung hoàn thành gói thầu; các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công phải thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trong khảo sát, lập dự toán, giám sát thi công các gói thầu, hoàn toàn chịu trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị sau lễ phát động này các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công tập trung thi đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố và cùng các đại biểu tại 12 điểm cầu thực hiện nghi thức khởi công đồng thời 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ các hộ dân và chính quyền xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để nắm bắt công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư để xây dựng dự án tuyến cao tốc đoạn đi qua địa phương.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào hơn là xây dựng, giữ gìn đất nước độc lập, tự do, người dân tự do, ấm no, hạnh phúc, trong đó có việc xây dựng hạ tầng chiến lược phục vụ cho mục tiêu trên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan và chủ đầu tư tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sinh kế của người dân.

Đặc biệt đảm bảo người dân phải di dời có nơi ở mới, có cuộc sống ít nhất là bằng, phấn đấu tốt hơn so với trước và so với nơi ở cũ. Trước mắt, chính quyền địa phương và các bên liên quan cần chăm lo cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, khỏe mạnh, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau.