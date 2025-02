Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 395, ngày 25/2, điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê quán tỉnh Long An. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT hiện nay gồm: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Thị Kim Chi và ông Lê Tấn Dũng.