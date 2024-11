Thủ phủ hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị mùa Tết

TPO - Chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, các nhà vườn trồng hoa ở thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) xuống giống khoảng 100ha hoa cảnh các loại, như: Hoa cúc, hồng, vạn thọ, cát tường, lan, cây cảnh...

Ngày 28/11, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc, cho biết, dự kiến các nhà vườn tại địa phương sẽ cung ứng thị trường Tết Nguyên đán khoảng 75.000 giỏ (chậu - PV) cúc mâm xôi; 100.000 giỏ cúc Đài Loan; 100.000 giỏ cúc mâm xôi màu (cúc Hàn Quốc)... Ngoài hoa, các nhà vườn còn cung ứng các loại cây cảnh, như tắc (quất), cây cảnh ăn trái, năm nay còn thêm nho cảnh, một số loại cây khác... Tổng diện tích trồng hoa, cây cảnh của Sa Đéc năm nay tiếp tục giữ khoảng 100ha.

Theo bà Ngọc, thành phố định hướng phát triển làng hoa kết hợp du lịch để giúp người trồng hoa nâng cao thu nhập. Đồng thời, chính quyền địa phương vận động người dân làng hoa Sa Đéc không phát triển thêm diện hoa tết, chủ yếu phát triển các loại hoa cảnh thường niên, cây thế, nâng cao chất lượng hoa cảnh, nhất là giá thể trồng để có thể xuất khẩu trong thời gian tới. Đặc biệt, nâng cao chất lượng cây giống, giống mới, tăng giá trị sản xuất cho ngành hàng hoa cảnh cũng như thu nhập cho người dân.

Năm nay, thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên người nông dân có nhiều kinh nghiệm nên không ảnh hưởng lớn đến sản xuất.

Tới nay, giá hoa cảnh tại Sa Đéc không tăng, không giảm đột biến so với năm trước. Những tháng giữa năm thị trường tiêu thụ chậm, tuy nhiên, cuối năm giá hoa cảnh đã bắt đầu tăng so với những tháng trước.

Trưởng Phòng Kinh tế TP. Sa Đéc cho hay, hiện, nông dân chưa xuất bán, nên chưa có giá cụ thể, nhưng dự kiến nông dân vẫn có lãi, dù không tăng giá đột biến. Đặc biệt, năm nay có cơ hội đưa hoa ra miền Trung và Bắc nhiều hơn, khi các vùng này vừa qua chịu bão lũ nên nhiều làng hoa bị ảnh hưởng.

Năm nay, các thành viên của Tổ hợp tác hoa, cảnh Tân An (phường An Hòa, Sa Đéc) xuống giống hơn 200.000 chậu hoa các loại. Trong đó, cúc mâm xôi màu chủ lực với 35.000 giỏ, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Bên cạnh đó, có thêm một số chủng loại hoa hồng, vạn thọ, cúc pico, cúc pingpong… để phục vụ cho dịp Tết năm nay.

Ông Đặng Quang Giàu – Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa cảnh Tân An cho biết, những ngày gần đây, nhiều thương lái đã đến tham quan vườn hoa để khảo sát và nắm bắt tình hình sản xuất. Dự kiến khoảng một tháng nữa, khi hoa bắt đầu hé nụ, thương lái sẽ sẽ thỏa thuận giá cả và ký kết hợp đồng thu mua.