Thu hồi đề xuất thí điểm quản lý tốc độ ở nội đô TPHCM

Sở GTVT TPHCM vừa gửi công văn đến UBND TPHCM xin thu hồi và huỷ bỏ công văn đã trình trước đó về Kế hoạch thực hiện quản lý tốc độ đối với người điều khiển phương tiện trong khu vực nội thị.

Sở này nêu lý do, trước đó đã nhận tờ trình của Ban An toàn giao thông TPHCM về chủ trương trên. Sau đó, Sở GTVT TP.HCM đã có công văn để báo cáo UBND TPHCM xem xét. Trong đó, đề xuất quản lý tốc độ không quá 30 km/h đối với khu vực nội thị và không quá 50 km/h tại khu vực đô thị.

“Tuy nhiên, trong công văn gửi đi, Sở có một số nội dung chưa trình bày đầy đủ các vấn đề liên quan theo đề xuất của Ban An toàn giao thông TPHCM. Do đó, đơn vị xin thu hồi và hủy bỏ công văn trên”, văn bản từ Sở GTVT TPHCM nêu.

Cùng với đó, Sở GTVT TPHCM sẽ khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung báo cáo và trình UBND TP trong thời gian sớm nhất.

Lý do Sở GTVT TPHCM từng đề xuất quản lý tốc độ không quá 30 km/h trong nội đô

Trong văn bản gửi UBND TPHCM trước đó, Sở GTVT TPHCM cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ quy định không nên yêu cầu tốc độ tối đa cho phép nhỏ hơn 40 km/h và lớn hơn 120 km/h.

Tuy nhiên, Sở này nhìn nhận, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, thành phố nêu nhiệm vụ, giải pháp nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông xung quanh khu vực trường học, đặc biệt là khu vực trước cổng trường học. Do đó, việc thí điểm giải pháp quản lý tốc độ tại một số khu vực trường học trong khu vực nội đô (không thực hiện đại trà) là có cơ sở xem xét.

Vì vậy, Sở GTVT TPHCM đề nghị UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Ban An toàn giao thông. Đồng thời, kiến nghị UBND TPHCM giao Ban An toàn giao thông phối hợp Công an TP, Sở GTVT TP và các đơn vị có liên quan xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý tốc độ đối với người tham gia giao thông trong khu vực nội đô.