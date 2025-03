Thông tin mới vụ chồng cầm gậy đánh đập vợ con trong bữa cơm

TPO - Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã có hình thức xử lý đối với người chồng có hành vi cầm gậy đánh đập vợ, con gây xôn xao dư luận mạng xã hội những ngày qua ở Nghệ An.