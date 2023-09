Thông tin mới nhất vụ nhân viên BV Việt Đức bị tố xâm hại nữ bệnh nhân 16 tuổi

TPO - Liên quan đến việc người nhà bệnh nhân tố cáo nam học viên thực tập tại Bệnh viện Việt Đức xâm hại “vùng kín” người bệnh, chiều 16/9, đại diện bệnh viện thông tin trong bản tường trình, nam thực tập phủ nhận hành vi sàm sỡ bệnh nhân và cho biết nam thực tập và ê kíp vẫn tiếp tục chụp Xquang cho bệnh nhân dù biết có người quay clip từ bên ngoài.

Đại diện bệnh viện cho biết trong buổi làm việc giữa bệnh viện với công an ngày 15/9 có cả nam học viên thực tập bị tố cáo (người này vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội). Nhưng người nhà bệnh nhân tố cáo không có mặt.

"Bệnh viện đã chuyển trích xuất toàn bộ camera an ninh, tường trình của học viên thực tập, màn hình chụp tin nhắn qua lại giữa người nhà bệnh nhân và học viên thực tập này... cho cơ quan công an, đề nghị công an quyết liệt vào cuộc, làm rõ thông tin về vụ việc tố cáo sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi", đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Trong bản tường trình, nam học viên khẳng định không có hành động sàm sỡ như clip tố trên mạng xã hội. Cụ thể, theo phân công, học viên thực tập trực tại phòng chụp X-quang có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, chuẩn bị tư thế chụp cho bệnh nhân, việc chiếu chụp do nhân viên kĩ thuật đảm nhiệm. Báo cáo trong giao ban, giải trình bằng văn bản cho Bệnh viện, ekip trực khẳng định quá trình chiếu chụp X-quang diễn ra bình thường như nhiều bệnh nhân khác. Kíp trực cũng biết có người đứng ngoài, có quay camera qua ô cửa nhưng vẫn tiến hành chụp bình thường.

Chiều 15/9, Cục Quản lí Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Việt Đức về việc xác minh, xử lí thông tin báo chí liên quan đến phản ánh “Nhân viên chụp X-Quang Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi”. Cục Quản lí Khám, chữa bệnh có ý kiến đề nghị Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên; xử lí nghiêm đối với các cá nhân, tập thể (nếu có vi phạm). Bệnh viện báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc đã triển khai Tiêu chí A4.2 “Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư” trong Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam bản 2.0 (ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) trong các năm qua.

"Báo cáo cần nêu rõ việc rà soát thực hiện Tiểu mục 15 “Người bệnh khi tiến hành siêu âm sản phụ khoa, thăm khám bộ phận sinh dục... được cung cấp khăn để che chắn cơ thể (hoặc áo choàng, váy choàng được thiết kế riêng), bảo đảm kín đáo cho người bệnh"- Công văn của Cục Quản lí Khám chữa bệnh nêu rõ. Cùng đó công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 20/9 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Bệnh viện đã yêu cầu thay đổi quy trình các hoạt động khám chữa bệnh, chiếu chụp. Theo đó, ở những công đoạn nhạy cảm, sẽ đề nghị người nhà hỗ trợ. Trong trường hợp cần chuẩn bị tư thế chụp, phải cởi bỏ quần áo, người nhà bệnh nhân sẽ tham gia cùng, khi đã sẵn sàng tư thế, nhân viên y tế, người nhà cùng đi khỏi phòng chụp rồi tiến hành chiếu chụp. Bệnh viện cũng tăng cường các biện pháp giám sát như lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí, khu vực nhạy cảm, ghi công khai khu vực có camera giám sát góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế...