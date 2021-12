Thông tin gói thầu hơn 2,8 tỉ đồng giữa Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và công ty Việt Á

TPO - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành đấu thầu để mua sinh phẩm của công ty Việt Á nhưng chưa ký hợp đồng nhận hàng.

Ngày 2/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các mặt hàng vật tư, hoá chất, sinh phẩm sử dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2021-2022.

Ngày 17/9/2021, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có văn bản số 1821/QĐ-BVUB phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng các mặt hàng sinh phẩm, hóa chất, vật tư sử dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An năm 2021-2022 (lần 1), trong đó liên danh Công ty CP Công nghệ Việt Á (công ty Việt Á) và Công ty CP Dược liệu và Công nghệ Y tế Đông Tây (công ty Đông Tây) trúng thầu mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR với tổng giá trị trúng thầu là 2.822.400.000 đồng, đơn giá trúng thầu là 367.500 đồng/test (trong khi giá công bố của Bộ Y tế tại các văn bản 5288/BYT-TB-CT ngày 2/7/2021. Văn bản 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021 là 470.000đ/test đối với đơn hàng dưới 500.000 test).

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Trung – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết: “Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng cho đến thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vẫn chưa mua vào, chưa nhập vào mặt hàng test sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 của công ty Việt Á”.

Theo Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 9/8/2021, Sở Y tế Nghệ An ban hành công văn số 3511/SYT-NVY thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ cho cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, trong đó nêu rõ chỉ thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế khi có các triệu chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính và định kỳ (7-14 ngày) lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế có tiếp xúc, điều trị cho người bệnh,…

“Rõ ràng, phạm vi lấy mẫu xét nghiệm thường xuyên và định kỳ của Sở Y tế đã thu hẹp rất nhiều so với phạm vi và đối tượng áp dụng quy định tại công văn 5028 của Bộ Y tế, do đó làm giảm mạnh nhu cầu sử dụng test xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại bệnh viện”, ông Trung chia sẻ.

Ngoài ra, bệnh viện được tiếp nhận miễn phí một cơ số các loại kis, test, vật tư, hóa chất sử dụng trong xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR từ doanh nghiệp.

Trước đó, CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng. Ngoài công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của công ty Việt Á, 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại). Hiện C03 - Bộ Công an đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội làm rõ những thông tin liên quan trong vụ án công ty Việt Á.