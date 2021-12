Công an thu giữ hồ sơ 4 gói thầu giữa CDC Nghệ An và công ty Việt Á

TPO - Ngày 21/12, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định cho biết, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với đơn vị này về các vấn đề liên quan đến gói thầu của công ty Việt Á.

“Sáng hôm qua (20/12), Công an tỉnh Nghệ An đã đến đơn vị để thu thập các tài liệu, hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế (CDC Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Việt Á là đơn vị trúng thầu-PV)”, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định cho hay. Trước đó, ông Nguyễn Văn Định thông tin, đến thời điểm này CDC Nghệ An đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc. Ngoài Công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại). Trong đó, 28 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á được triển khai ở 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỷ đồng (lúc dịch diễn biến phức tạp nhất, tính cấp bách cao). Liên quan đến việc chi tiền ngoài hợp đồng trong vụ án Công ty Việt Á, đối tượng Phan Tôn Noel Thảo - trợ lý tài chính Công ty Việt Á khai: “Tham gia chi tiền cùng công ty cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện. Chi tiền các đơn hàng test COVID, các thiết bị y tế, số tiền chuyển khoản rất nhiều. Số tiền tùy thuộc vào đơn hàng đặt, ít khoảng 500 triệu, nhiều khoảng trăm tỷ đồng”. Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc CDC Nghệ An phủ nhận thông tin kể trên và khẳng định, ông không nhận khoản “hoa hồng” nào từ công ty Việt Á. Cảnh Huệ