CDC Nghệ An lên tiếng về thông tin nhận tiền hoa hồng của công ty Việt Á

TPO - Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định nói không nhận một khoản tiền “hoa hồng” nào từ công ty Việt Á. Các bước xây dựng, triển khai gói thầu đều đúng quy trình, quy định.

Liên quan đến việc chi tiền ngoài hợp đồng trong vụ án công ty Việt Á, đối tượng Phan Tôn Noel Thảo - trợ lý tài chính Công ty Việt Á khai: “Tham gia chi tiền cùng công ty cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện. Chi tiền các đơn hàng xét nghiệm COVID, các thiết bị y tế. Số tiền chuyển khoản rất nhiều. Số tiền tùy thuộc vào đơn hàng đặt, ít khoảng 500 triệu, nhiều khoảng trăm tỷ đồng”.

Sáng 21/12, trao đổi với Tiền Phong, tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An phủ nhận thông tin nhận tiền "hoa hồng" từ công ty Việt Á.

“Tôi đã xem qua clip (ghi hình lời khai của đối tượng Phan Tôn Noel Thảo-PV). Họ nói có chuyển tiền “hoa hồng” cho CDC Nghệ An. Tôi khẳng định rằng, tôi chưa từng nhận một khoản tiền nào từ công ty Việt Á. Qua kiểm tra các cán bộ trong đơn vị, anh chị em cũng khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền “hoa hồng” nào”, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định nói.

Người đứng đầu CDC Nghệ An cho biết thêm, ông chỉ trao đổi với Giám đốc Công ty Việt Á hai lần qua điện thoại về việc nhận máy và sinh phẩm hỗ trợ từ một tập đoàn, bởi nguồn hàng mà tập đoàn này mua từ Công ty Việt Á.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Định, khi triển khai xây dựng các gói thầu, CDC Nghệ An làm một cách bài bản, đúng quy trình.

“Về mua sắm sinh phẩm y tế, Sở Y tế giao cho CDC Nghệ An làm chủ đầu tư. Quan điểm của tôi dù mua trong bối cảnh chống dịch gấp nhưng cũng phải chặt chẽ, đúng quy trình thận trọng. Ngoài thành lập tổ mua sắm đấu thầu của đơn vị, hầu như các gói thầu đều thuê chuyên gia tư vấn để xây dựng gói thầu, thẩm định, chấm thầu. Giá cả đều thông qua các hội đồng duyệt giá và các đơn vị liên quan”, ông Nguyễn Văn Định cho hay.

Trước đó vào chiều 20/12, Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã mua sinh phẩm của công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các vật tư, sinh phẩm chạy xét nghiệm sàng lọc. Ngoài công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại).