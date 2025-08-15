Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Thông báo chính thức từ ANESSA Việt Nam

Thanh Long

Liên quan đến việc một số đơn vị tự nguyện thu hồi Phiếu công bố sản phẩm nhãn hiệu ANESSA, Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam đưa ra thông báo chính thức.

Thời gian gần đây, một số đơn vị gồm Công ty TNHH JP-Bùi Đặng (Hà Nội), Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển HSD và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ BB Việt Nam đã tự nguyện thu hồi Phiếu Công Bố sản phẩm ANESSA. Sự việc này đã gây ra những hiểu lầm không đáng có về chất lượng và tính pháp lý của sản phẩm ANESSA chính hãng tại thị trường Việt Nam. Để bảo vệ quyền lợi và củng cố niềm tin của quý khách hàng, Công ty TNHH Mỹ Phẩm Shiseido Việt Nam (SCV) cam kết cung cấp thông tin minh bạch và chính xác nhất về các sản phẩm của mình.

ANESSA là nhãn hiệu chống nắng Số 1 Châu Á* thuộc Tập đoàn Mỹ phẩm Shiseido Nhật Bản, thừa hưởng thành tựu hơn 100 năm nghiên cứu khoa học UV. Tại thị trường Việt Nam, SCV là đơn vị duy nhất được ủy quyền nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu ANESSA theo thỏa thuận độc quyền với Tập đoàn Shiseido. SCV tự hào cung cấp các dòng sản phẩm ANESSA đa dạng, từ sản phẩm chống nắng đến các sản phẩm chăm sóc da sau nắng chuyên biệt, hiện diện rộng rãi tại các kênh phân phối uy tín trên toàn quốc.

Chúng tôi khẳng định rằng các công ty nêu trên không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền phân phối chính hãng sản phẩm ANESSA và không có bất kỳ mối liên hệ nào với SCV. Việc thu hồi Phiếu Công Bố sản phẩm từ các công ty này hoàn toàn không liên quan đến các sản phẩm ANESSA chính hãng do SCV cung cấp trên thị trường. Do đó, SCV không chịu trách nhiệm về chất lượng của bất kỳ sản phẩm ANESSA nào không do SCV hoặc các nhà phân phối chính thức của SCV cung cấp tại thị trường Việt Nam.

Đặt sức khỏe và niềm tin của khách hàng lên hàng đầu, mọi sản phẩm ANESSA do SCV nhập khẩu và phân phối đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu chính ngạch, có giấy phép lưu hành hợp lệ từ Bộ Y tế, đi kèm hóa đơn và chứng từ đầy đủ, đồng thời được gắn tem nhãn phụ tiếng Việt đúng chuẩn. Chúng tôi cam kết rằng các sản phẩm này đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao và an toàn cho làn da người dùng.

image003-6097.png
SCV khẳng định luôn đặt uy tín và chất lượng lên hàng đầu, cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tuyệt đối.

Để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm khi sử dụng trong bối cảnh thị trường có xuất hiện một số sản phẩm mang thương hiệu ANESSA nhưng không được phân phối bởi SCV hoặc các nhà phân phối được ủy quyền của SCV, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng chỉ mua sản phẩm ANESSA tại các kênh phân phối chính thức được liệt kê trên website https://anessa.vn/cua-hang, các gian hàng chính hãng trên Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, Tiki, và các chuỗi cửa hàng Sức khỏe - Sắc đẹp uy tín trên toàn quốc. Việc lựa chọn sản phẩm với hóa đơn, chứng từ hợp pháp chính hãng không chỉ đảm bảo chất lượng và an toàn cho làn da mà còn mang lại sự yên tâm cho người tiêu dùng.

image005-6238.png
Lựa chọn ANESSA được phân phối chính hãng thông qua SCV đồng nghĩa với việc đầu tư cho sự an toàn, hiệu quả và vẻ đẹp bền vững của làn da.

📞 Thông tin liên hệ chính thức:

• 📧 Email: anessa.vietnam@scv.shiseido.vn

• ☎ Hotline: 028 6683 3412

• 🌐 Website: www.anessa.vn

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng.

Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Thanh Long
#ANESSA Việt Nam

Cùng chuyên mục