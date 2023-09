Thời tiết Nam Bộ cuối tuần: Mưa rào và dông, nguy cơ ngập úng

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo chiều tối nay 16/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Nam Bộ ngày hôm nay (16/9) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

“Chiều tối và tối nay 16/9 ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp” - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo.

Ngoài ra, ngày và đêm nay 16/9, vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Triều cường hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch trong khoảng 2 ngày nữa.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16-17/9 (tức mùng 2-3 tháng Tám Âm lịch) ở mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè khoảng 1,45-1,50m ở mức xấp xỉ hoặc dưới BĐ II 0,05m; Thời gian xuất hiện đỉnh từ 5-7h và 17-19h.

Tin cảnh báo lũ trên sông La Ngà Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại, mực nước tại trạm Thủy văn trên sông La Ngà ít biến đổi và vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay, mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp hơn BĐII (105,50m) khoảng 0,20-0,25m. “Mực nước ở mức cao, có khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống kinh tế-xã hội trong khu vực”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo.