Thoát nhồi máu cơ tim nhờ kỹ thuật bóng phủ thuốc: Hy vọng mới cho người bệnh mạch vành tái hẹp

“Tái hẹp mạch vành lần thứ ba dù đã đặt 4 stent, tôi từng nghĩ trái tim mình không còn cơ hội”, ông Trần Thật Thành (66 tuổi, TP.HCM) nhớ lại. Nhưng chỉ sau một ca can thiệp ít xâm lấn bằng kỹ thuật bóng phủ thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park, ông đã tìm lại được nhịp đập bình yên mà không cần mổ mở hay đặt thêm stent.

Giải pháp cho trái tim từng “bó tay” với stent

Ông Trần Thật Thành đến viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, đặc biệt là khi gắng sức. Qua thăm khám, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Vinmec Central Park - xác định bệnh nhân bị tái hẹp mạch vành trong stent.

Trước đó, ông Thành từng hai lần đặt tổng cộng 4 stent. Sau gần hai thập kỷ chiến đấu với bệnh mạch vành, những khung kim loại trong tim ông dần trở thành “mê cung” khiến dòng máu khó lưu thông. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân sẽ bị nhồi máu cơ tim, đối mặt nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

“Nếu đặt thêm stent, chẳng khác nào chồng thêm một lớp kim loại mới lên ‘đường ống’ đã có nhiều lớp kim loại xen lẫn với xơ vữa dày đặc, khiến mạch máu kém linh hoạt và tăng nguy cơ tắc hẹp sớm hơn – như những lớp vỏ hành chồng chất”, bác sĩ Dũng phân tích.

Cùng lúc, thể trạng yếu và nhiều bệnh nền khiến việc phẫu thuật tim hở sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao gặp biến chứng và kéo dài thời gian hồi phục. Trước bài toán nan giải ấy, đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp không stent bằng bóng phủ thuốc. Giải pháp này giúp mở rộng lòng mạch, khôi phục dòng máu và đảm bảo an toàn lâu dài cho người bệnh.

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng – người đứng sau quyết định sử dụng phương pháp can thiệp không stent bằng bóng phủ thuốc

Với sự hỗ trợ của hệ thống chẩn đoán hình ảnh nội mạch OCT hiện đại, các bác sĩ xác định chính xác vị trí tổn thương, tiến hành nong bóng chuyên dụng để mở rộng khung stent cũ và bơm bóng phủ thuốc tại vị trí hẹp. Lớp thuốc đặc biệt thấm vào thành mạch, ức chế sự tăng sinh mô xơ - nguyên nhân chính gây tái hẹp.

Chỉ một ngày sau can thiệp, ông Thành đã có thể đi lại nhẹ nhàng, giảm rõ triệu chứng đau ngực và khó thở.

Bệnh nhân Trần Thật Thành ổn định sức khỏe sau can thiệp

Bước tiến mới trong điều trị bệnh mạch vành

Để hạn chế nguy cơ tái hẹp, ông Thành được tư vấn sử dụng thuốc kiểm soát bệnh nền mỡ máu, đặc biệt là kiểm soát chỉ số LDL-cholesterol – yếu tố chính hình thành mảng xơ vữa. Bên cạnh đó, ông cần duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, vận động thể lực phù hợp, theo dõi định kỳ và tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Hồ Thượng Dũng, bóng phủ thuốc hiện được xem là bước tiến lớn trong điều trị bệnh mạch vành trên thế giới, đặc biệt trong các trường hợp tái hẹp trong stent hoặc tổn thương chia nhánh phức tạp. Phương pháp này giúp người bệnh không cần phẫu thuật mở, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục. Đồng thời, việc hạn chế đặt thêm stent giúp tránh tích lũy quá nhiều khung kim loại trong lòng mạch, giữ cho mạch máu linh hoạt hơn. Nhờ vậy, nguy cơ tái hẹp cũng được giảm thiểu, mang lại hiệu quả điều trị ổn định và lâu dài.

Ngày nay, bóng phủ thuốc được mở rộng chỉ định thêm trong một số tình huống khác như tổn thương chổ chia đôi, tổn thương mạch mới… Dù vậy, nhiều bác sĩ can thiệp tim mạch vẫn e ngại khi áp dụng kỹ thuật này. Nguyên nhân là bởi phương pháp này đòi hỏi kinh nghiệm, đặc biệt cần sử dụng thuần thục hình ảnh nội mạch để xác định chính xác vị trí, mức độ và bản chất tổn thương. Nếu không có hệ thống hình ảnh học hiện đại như OCT hoặc IVUS hỗ trợ, việc can thiệp sẽ tiềm ẩn rủi ro thất bại.

“Trung tâm Tim mạch của Vinmec là một trong những đơn vị mạnh dạn áp dụng kỹ thuật này cho các ca bệnh phức tạp bởi chúng tôi được trang bị hệ thống trang thiết bị hình ảnh học hiện đại và sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm”, bác sĩ Dũng cho biết.

Thành công của ca bệnh cũng khẳng định hiệu quả của mô hình đa mô thức - đa chuyên khoa - đa hình ảnh trong điều trị các bệnh lý tim mạch tại Vinmec. Các bệnh nhân đều được đánh giá toàn diện, từ tình trạng mạch vành, mạch não, mạch chi đến các yếu tố nguy cơ như mỡ máu, tiểu đường, huyết áp… Dựa vào kết quả đánh giá toàn diện, các bác sĩ sẽ hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa tối ưu nhất cho từng người bệnh, đảm bảo không chỉ “sống sót sau ca bệnh” mà còn sống khỏe, sống trọn cùng nhịp tim mới.