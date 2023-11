Thiếu nhi xứ Lạng tranh tài thi an toàn giao thông và Luật trẻ em 2023

TPO - Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, Liên hoan Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi với An toàn giao thông và Luật trẻ em” năm 2023 đã thành công tốt đẹp với nhiều nội dung thiết thực, sôi nổi, hấp dẫn của các em thiếu niên, nhi đồng đến từ 11 Đội tuyên truyền măng non đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn Lạng Sơn.

Trong hai ngày (24 và 25/11), tại Cung Thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi với An toàn giao thông và Luật trẻ em” năm 2023. Liên hoan Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi với An toàn giao thông và Luật trẻ em” năm 2023 với nội dung tìm hiểu kiến thức và tuyên truyền cách tham gia giao thông an toàn; các quyền và bổn phận của trẻ em trong Luật Trẻ em 2016 được thể hiện qua hình thức sân khấu hóa với 3 phần thi: Màn chào hỏi giới thiệu về đội thi, đặc điểm, thành tích của địa phương, đơn vị trong tuyên truyền về an toàn giao thông và Luật trẻ em thông qua hình thức thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm….; Thi tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông và Luật trẻ em dưới hình thức trắc nghiệm; Thi thuyết trình tranh tuyên truyền theo chủ đề.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Liên hoan là sân chơi bổ ích để 110 đội viên đội tuyên truyền măng non khối THCS đến từ 11 huyện, thành có cơ hội được tham gia giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Thông qua Liên hoan nhằm trang bị cho các em thiếu nhi kiến thức về An toàn giao thông, Luật trẻ em năm 2016, giúp các em có thêm những thông tin, kỹ năng, hiểu biết về ATGT; hiểu rõ các quyền và bổn phận của trẻ em trong Luật Trẻ em, từ đó phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

“Qua các phần thi, các em đã thể hiện được những hiểu biết, đưa ra nhiều thông điệp hay, ý nghĩa được thể hiện qua hình thức mới mẻ, sáng tạo về công tác tuyên truyền An toàn giao thông và Luật Trẻ em tại địa phương”, Chị Lê Thùy Dung nhấn mạnh.

Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 13 giải; trong đó giải xuất sắc được trao cho Đội tuyên truyền măng non huyện Tràng Định cùng các giải Nhì, Ba và 2 giải chuyên đề “Đội thi màn chào hỏi hay nhất” cho huyện Tràng Định và “Đội thi có phần thuyết trình tranh vẽ hay nhất” cho huyện Văn Lãng.