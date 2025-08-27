Thiết kế để căn hộ nhỏ đủ đầy tiện nghi nhưng không thiếu điểm nhấn

TPO - Khám phá cách tối ưu không gian căn hộ nhỏ với thiết kế tiện nghi, tinh tế và điểm nhấn độc đáo để tạo không gian sống lý tưởng.

Với các căn hộ chung cư, diện tích nhỏ hay trở thành điểm hạn chế cho thiết kế nội thất. Tuy nhiên với các phương pháp thiết kế tích hợp, điểm yếu này dễ dàng được phá bỏ.

Phòng khách + bếp + ăn liên thông trên cùng một diện tích mở là phương án được nhiều gia chủ lựa chọn bởi tính cơ động và giải phóng không gian khỏi các bức tường che chắn. Không gian mở cũng tạo cảm giác diện tích phòng lớn và thông thoáng hơn.

Bếp chữ i cùng các hệ tủ kín hoặc mở đều cho cảm giác gọn gàng bởi diện tích lưu trữ lớn.

Khu vực sảnh dễ bị bỏ qua nhưng thực tế lại là nơi có thể "giấu đồ" nhiều nhất nếu sử dụng các hệ tủ song song hai bên lối vào.

Các phòng ngủ cùng các hệ tủ + giường + bàn làm việc là phương án hiệu quả cho tiện nghi trong sinh hoạt. Vừa gọn gàng vừa giải phóng không gian cho các hoạt động thư giãn nghỉ ngơi.

Khu vệ sinh cùng khác không gian khác được thiết kế đồng bộ và thêm các chi tiết điểm nhấn bằng gạch, rèm, màu sơn sẽ giúp không gian trở nên có điểm nhấn và màu sắc cá tính gia chủ.