Thị trường lao động: Lương 6-8 triệu đồng/tháng, hỗ trợ nuôi con nhỏ

Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 13/2, tuy không tuyển dụng lao động rầm rộ như mọi năm nhưng thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có dấu hiệu khởi sắc.

Nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động mới làm thợ kỹ thuật, nhân viên bảo trì máy, thợ điện, kỹ thuật máy tính, điều dưỡng… Đặc biệt, các doanh nghiệp ngành may đang tuyển dụng nhiều lao động phổ thông.

Trở lại hoạt động sau Tết với nhiều đơn hàng mới, Công ty TNHH Sơn Hà (TP Biên Hòa) đã thông báo tuyển mới hơn 500 lao động. Lao động có tay nghề may sẽ được hưởng mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ thêm cho người lao động tiền nuôi con nhỏ 1,2 triệu đồng/bé/tháng; thưởng tháng 13 và các dịp lễ, Tết...

Cùng ngành may, Công ty Unipax (KCN Amata, TP Biên Hòa) tuyển 300 lao động với thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng; công ty may Emerald Blue(KCN Amata) tuyển 150 lao động; Công ty TNHH Việt Nam Wacoal (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hòa) cũng rốt ráo tuyển dụng 200 lao động nữ chuyên về may mặc ngay khi hoạt động trở lại sau Tết. Điều kiện tuyển dụng là lao động từ 18 - 39 tuổi, biết đọc, viết và được công ty đào tạo nghề ngay khi được tuyển dụng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, tính đến đầu tháng 2, trên địa bàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 4.000 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 3.000 người.

Cũng theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, đầu năm, các doanh nghiệp không tuyển dụng nhiều như những năm trước do lao động trở lại làm việc sau Tết đạt tỷ lệ cao.

Ngoài ra, thị trường tiêu thụ đã có những dấu hiệu tích cực. Một số doanh nghiệp sản xuất giày da, may mặc đã có đơn hàng nên có nhu cầu tuyển dụng lao động.