Đầu năm, doanh nghiệp lại thiếu lao động

TP - Do ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm lao động, việc làm trong năm vừa qua, nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp (DN) ở TPHCM và các tỉnh phía Nam trong dịp đầu năm mới Quý Mão 2023 tuy không lớn như mọi năm song vẫn rất cao.

Chính thức trở lại làm việc từ mồng 9 Tết, hơn 1.000 công nhân Công ty CP Cơ khí thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã bắt tay vào sản xuất. Để kịp hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu, DN này đăng thông tin tuyển dụng gấp khoảng 300 lao động (LĐ) với nhiều đãi ngộ như, lương khởi điểm từ 7 triệu đồng/tháng, sau một tháng thử việc được nhận chính thức; không cần tay nghề, kinh nghiệm…

“Tuy nhiên, thời điểm này không dễ tuyển dụng lao động vì nhiều người có tâm lý tìm việc gần nhà hoặc việc phù hợp với nghề đã từng làm, ngại thay đổi môi trường mới. Chưa kể, nhiều lao động về quê và chưa có ý định quay trở lại thành phố nên việc tìm người càng khó khăn hơn” - ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đại Dũng, cho biết.

Để tuyển được LĐ, Công ty Đại Dũng liên hệ với nhiều trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL), tham gia những sàn tuyển dụng, nhờ người quen giới thiệu… Đặc biệt, Công ty Đại Dũng còn phối hợp các trường nghề tiếp nhận sinh viên thực tập, dạy nghề tại DN và trả lương thực tập đầy đủ. Đây là một trong những kênh giúp công ty tiếp cận LĐ trẻ, có tay nghề. Theo ông Hùng, ngành cơ khí có nhu cầu LĐ lớn nhưng các trường nghề đào tạo không nhiều. Số lượng sinh viên ra trường hằng năm khá ít. Các DN gần như phải “tranh” lao động của nhau. Riêng Công ty Đại Dũng, với hơn 1.000 lao động, mỗi năm có khoảng 10-20% nhân sự rời nhà máy. Do đó, việc đón sinh viên về thực tập và giữ được LĐ ở lại sẽ phần nào bù đắp được số thiếu hụt.

Tại Bình Dương, những DN cần lao động đã dựng bảng thông báo trước cổng công ty và liên hệ với các trung tâm GTVL, các ban, ngành liên quan để được hỗ trợ. Ông Nguyễn Minh Tiến, cán bộ nhân sự Công ty TNHH Giày Thông Dụng cho biết, DN có 7.600 LĐ. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất trong năm, công ty cần tuyển hơn 1.000 LĐ. “Đối với các trường hợp bị tạm hoãn hợp đồng, công ty sẽ liên hệ họ trở lại làm việc. Ngoài mức lương 5,5-9 triệu đồng/tháng, người LĐ được thưởng đầy đủ”, ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Dương, Giám đốc nhân sự Công ty Gỗ Nhật Huy (Bình Dương), chia sẻ, từ cuối năm 2022, công ty thiếu đơn hàng, việc sản xuất bị gián đoạn phải cắt giảm LĐ. Thế nhưng công ty đang cần tuyển thêm 500 công nhân với mức lương 6-12 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Phòng Nhân sự Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam (Bình Dương) thông báo tuyển thêm 2.000 LĐ để đáp ứng đơn hàng trong năm 2023. Hiện nay, DN này có hơn 7.000 LĐ. Nhiều DN khác ở Bình Dương cần tuyển dụng số lượng lớn LĐ, như Công ty TNHH All Green Vina (TX Bến Cát, Bình Dương), sản xuất lông mi nhân tạo, đang tuyển dụng thêm 500 LĐ; Công ty TNHH Yazaki EDS (TX Tân Uyên, Bình Dương) tuyển mới 500 LĐ sản xuất dây dẫn điện ôtô; Công ty TNHH Panco Vina (TX Tân Uyên, Bình Dương) đang tuyển mới 1.200 công nhân trong lĩnh vực may mặc…

Bắc Giang cần tuyển thêm 17.000 lao động Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang, tỉnh hiện có hơn 7.180 DN, sử dụng 303.000 LĐ. Sau Tết Nguyên đán (tháng 2 và 3), các DN ở tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 17.000 LĐ, chủ yếu LĐ phổ thông trong lĩnh vực may mặc và điện tử. Nhìn chung, nguồn LĐ của Bắc Giang và từ các tỉnh lân cận cơ bản đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của DN. Nguyễn Thắng

Kết nối tìm lao động

Bà Trần Minh Ngọc, Giám đốc Việc Làm Tốt, cho rằng, hằng năm, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc sau Tết Nguyên đán đều tăng từ 20 đến 40% so với quý cuối cùng của năm trước. Năm nay, nhu cầu tuyển dụng ở tất cả ngành hàng vẫn tăng sau Tết, trong đó, khối ngành sản xuất và dịch vụ thương mại bán lẻ cho thị trường nội địa dự báo nhu cầu tuyển dụng sau Tết sẽ tăng mạnh.

“Thị trường thế giới nhiều biến động khiến các DN cân nhắc chi tiêu, tối ưu hóa chi phí. Do đó, tiết giảm chi phí nhân sự và thu hẹp sản xuất là một giải pháp trong giai đoạn sắp tới. DN sẽ ưu tiên giữ chân người LĐ có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm, thay vì tuyển mới và mở rộng đội ngũ nhân sự”, bà Ngọc nhận định.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia dự báo nhân lực, cho rằng, việc đầu tư máy móc, tự động hóa sản xuất và ứng dụng công nghệ số dần phổ biến và làm thay đổi hình thức việc làm trên thị trường LĐ. Động thái trên bắt nguồn từ sự dịch chuyển sang thời kỳ chuyển đổi số của Việt Nam và trở thành xu thế chủ đạo trong thời đại số hóa hiện nay. “Tuy nhiên, dù ở thời kỳ nào, xã hội vẫn cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh tất cả các ngành nghề và lĩnh vực xã hội đều ứng dụng công nghệ hóa, hiện đại hóa, LĐ phải thành thạo một số kỹ năng chuyên môn nhất định. LĐ giản đơn dần ít có cơ hội việc làm và bị đào thải”, ông Tuấn nhận định. UYÊN PHƯƠNG

Theo đại diện một số đơn vị giới thiệu việc làm, công nhân lao động trong các công ty bị ngừng hợp đồng cuối năm 2022 có thể tìm việc làm mới ổn định ở DN khác. “Đầu năm, các công ty đang tuyển dụng 2.000 LĐ nhưng thời điểm hiện tại, nhiều LĐ về quê ăn Tết chưa quay trở lại”, ông Hoàng Thanh Dũng, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Giải pháp nguồn nhân lực 24H nói.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan, hiện đã có khoảng 2.000 DN hoạt động trở lại sau Tết, trong đó, trên 100 DN cần tuyển dụng khoảng 15.000 LĐ ngay từ đầu năm với nhiều ngành nghề như điện tử, may mặc, giày, chế biến, điện, dệt may… Mức lương dao động từ 6-12 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, tăng cường nắm bắt nhu cầu LĐ của các DN để kết nối cung cầu, giới thiệu LĐ đến DN nộp hồ sơ ngay trong ngày; tổ chức các phiên giao dịch việc làm…

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường LĐ TPHCM, trong quý I/2023, thành phố cần khoảng 14.000 LĐ.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết, trong tháng 2 sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao dịch việc làm do các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình tiếp sức để kết nối người LĐ tại Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum... Ngoài ra, thành phố sẽ có nhiều sàn giao dịch trực tuyến do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức để DN và người LĐ ở các tỉnh gặp gỡ, trao đổi, giải quyết nhu cầu LĐ trong quý I/2023.