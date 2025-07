Thị trường bất động sản tích cực 'vào mùa', môi giới quay trở lại

Tích cực vào mùa

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), 6 tháng đầu năm nay, ngành bất động sản có diễn biến tích cực so với kỳ vọng. Hầu hết các chỉ số đều ghi nhận sự tăng trưởng. Nguồn cung mới tăng 41% (ước đạt 29.236 sản phẩm) so với cùng kỳ năm 2024 và ghi nhận tăng ở hầu hết các khu vực.

Nguồn cung chủ yếu tập trung tại 2 thị trường lớn là miền Bắc và miền Nam - chiếm hơn 90% giỏ hàng. Trong đó, nguồn cung mới tại khu vực miền Nam dần tiệm cận với khu vực miền Bắc nhờ nguồn cung từ các dự án của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark, Masteri Homes, MIK…

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các chủ đầu tư đang “vào mùa” triển khai dự án.

Trong quý II, nguồn cung mới tăng tới 181% so với quý 1 và chiếm khoảng 74% so với tổng nguồn cung mới trong 6 tháng đầu năm. Tại khu vực miền Nam, nguồn cung mới quý II gấp hơn 4 lần so với quý I và chiếm 50% tổng nguồn cung mới cả nước. Tuy nhiên, nguồn cung mới trong quý II chủ yếu đến từ các dự án của các chủ đầu tư lớn đã “rumor” ra thị trường từ quý I.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh Dat Xanh Services cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các chủ đầu tư đang tích cực “vào mùa” triển khai dự án, chủ động bắt nhịp thị trường và đẩy mạnh hoạt động đầu tư cũng như M&A quỹ đất.

“Nhiều chủ đầu tư đã dần được khơi thông dòng tiền và nguồn vốn, đồng thời áp lực tài chính cũng được giảm nhẹ. Một số dự án đã được gỡ vướng pháp lý. Đa số các chủ đầu tư đã vượt qua giai đoạn tái cấu trúc, sẵn sàng bước vào giai đoạn mở rộng hoạt động theo đà phục hồi của thị trường với sự tham gia của một số chủ đầu tư mới có tiềm lực tài chính dồi dào”, bà Liên nói.

Tổng lượng hấp thụ trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 75% tổng lượng hấp thụ toàn năm 2024.

Để chuẩn bị cho chu kỳ mới của thị trường, các chủ đầu tư đang tăng cường tuyển dụng đội ngũ nhân sự phát triển dự án, đồng thời duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác phân phối.

Về sản phẩm, sau giai đoạn tích lũy và gỡ vướng mắc pháp lý, loạt dự án được liên tục triển khai ra thị trường trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời để bắt nhịp thị trường, các chủ đầu tư cũng tích cực “rumor” các dự án sẵn có, sẵn sàng tham gia thị trường vào 6 tháng cuối năm.

Môi giới quay lại

Tương tự, các chủ doanh nghiệp môi giới đang đối mặt với những quyết định chiến lược quan trọng liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư, địa bàn hoạt động và sản phẩm phân phối, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung mới dự kiến dồi dào từ 6 tháng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó giám đốc Marketing Dat Xanh Services thông tin, hầu hết các doanh nghiệp môi giới đã trải qua 6 tháng bận rộn để tham gia các chương trình kinh doanh từ chuỗi dự án được công bố trên thị trường như họp đại lý, lễ khởi công, “kick off”, khai trương, mở bán…

Nhiều môi giới tự do đã quay trở lại hoạt động trong các doanh nghiệp môi giới.

Trong khảo sát của Dat Xanh Services - FERI với 1.875 mẫu về “Tiêu chí lựa chọn sản phẩm phân phối” thì pháp lý rõ ràng, an toàn được ưu tiên hàng đầu với 36%, tiếp theo là uy tín chủ đầu tư (23%), sản phẩm phù hợp nhu cầu (20%), phí trả nhanh (18%), các yếu tố khác chiếm 3%.

Hiện, nhiều môi giới tự do đã quay trở lại hoạt động trong các doanh nghiệp môi giới. Trong chu kỳ mới này, cả chủ đầu tư lẫn doanh nghiệp môi giới và dòng sản phẩm phân phối đều được các cá nhân môi giới lựa chọn kỹ càng hơn.

Còn khảo sát về “Các yếu tố được nhân viên kinh doanh lựa chọn khi quay lại làm việc tại các doanh nghiệp môi giới”, có 33% số người được hỏi chọn lương thưởng, hoa hồng, phúc lợi, khoảng 27% ưu tiên môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến, còn 24% chọn yếu tố sản phẩm phù hợp, dễ bán, hơn 15% lựa chọn uy tín công ty, những ý kiến khác chiếm 1%.

Với khách hàng, họ đã chủ động vào mùa săn hàng, tìm hiểu và tích cực tham gia các sự kiện bán hàng. Tỷ lệ khách hàng quan tâm đến bất động sản và tham gia sự kiện ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Điều này được thể hiện rõ qua mức độ quan tâm, tìm kiếm căn hộ trong 6 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

“Xu hướng này cho thấy khách hàng đang rất chú trọng đến thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư. Đồng thời, khách hàng cũng đang có xu hướng tận dụng tối đa nguồn vốn giá rẻ từ ngân hàng cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn từ phía chủ đầu tư”, bà Thoa cho hay.