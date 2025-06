Thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ứng phó với tình huống mới

TPO - Phát biểu tại buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, cần có phương án đề phòng phát sinh tình huống “mới, khác, lạ” để khi xảy ra có thể ứng phó ngay.

Chiều 20/6, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Tốt nghiệp THPT do Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc tại UBND Thành phố Hà Nội.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp, phòng chứa đề thi, bài thi, phòng y tế… sẵn sàng kỳ thi tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị nhân sự, phòng thi, bàn ghế ngồi của thí sinh, hệ thống đèn điện, quạt mát, thuốc men ở phòng y tế...

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có hơn 124.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 16.000 em so với năm ngoái. Hà Nội đã sắp xếp, bố trí 233 điểm thi trên toàn thành phố để phục vụ thí sinh dự thi.

Để tổ chức kỳ thi, Thành phố đã điều động gần 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi. Công an Thành phố điều động gần 1.000 người tham gia công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi tại các điểm thi, địa điểm chấm thi. Sở GD&ĐT thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi; đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi.

Cũng theo ông Cương, trong quá trình chuẩn bị, địa phương gặp một số khó khăn, trong đó có việc, năm nay là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới về môn thi, cấu trúc định dạng đề thi, tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập trong xét công nhận tốt nghiệp…, giáo viên và thí sinh còn nhiều bỡ ngỡ.

Kỳ thi năm nay được tổ chức theo hai quy chế thi dành cho hai nhóm thí sinh khác nhau. Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi đông, trong đó, có hơn 2.500 em thi theo Chương trình GDPT 2006 và hơn 121.000 em dự thi theo Chương trình GDPT 2018. Số thí sinh đông, lượng đề thi phải in lớn nhiều mã đề theo từng ca thi và từng loại chương trình vì vậy công tác in sao đề cũng rất khó khăn.

“Số lượng bài thi trắc nghiệm rất nhiều khoảng 450.000 bài, thực hiện chấm và xử lý trên hai phần mềm khác nhau, vì vậy cần phải tăng cường máy chấm và tăng cường cán bộ chấm thi mới hoàn thành theo đúng lịch”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, đến thời điểm này, Hà Nội đã từng bước chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi một cách chu đáo. Công tác tập huấn quy chế thi, Hà Nội phối hợp công an triển khai đến từng cán bộ, giáo viên. Vấn đề an ninh, an toàn cho kỳ thi, vận chuyển đề thi, bảo vệ đề thi đều đã có phương án rõ người, rõ việc.

Trong ít ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát một lần nữa đối với tất cả các điểm thi về cơ sở vật chất cũng như quán triệt tinh thần của cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đối với thí sinh, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường giải pháp hỗ trợ, kèm cặp để các em vững kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi.

Ông Cương cũng nói thêm, Hà Nội có nhiều điểm thi, có một số điểm thi có tên gần giống nhau nên những năm trước đã có tình huống thí sinh đi lạc đường, chậm giờ thi. Nhằm hỗ trợ thí sinh có thông tin cụ thể về điểm thi, Hà Nội đã xây dựng bản đồ số giúp các em có thể dễ dàng tìm đường một cách dễ dàng.

Thí sinh dự thi đông, tuyệt đối không chủ quan

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá công tác chuẩn bị cho kỳ thi của Hà Nội chu đáo, kỹ càng đến từng khâu, từng chi tiết dù việc tổ chức thi ở Thủ đô thách thức hơn địa phương khác vì quy mô, số lượng thí sinh dự thi.

Công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 cũng được ngành GD&ĐT Hà Nội có những sáng kiến như: cử đội ngũ giáo viên giỏi ghi hình phát sóng cho học sinh chủ động ôn tập, hướng dẫn học sinh tự học, điều này cũng nhằm giảm học thêm, dạy thêm.

Bộ trưởng đề nghị Hà Nội, tăng cường phương án dự phòng thời tiết bất thường, có thể là các tình huống mưa ngập, nắng nóng, đảm bảo thuận lợi cho thí sinh đến điểm thi đúng giờ; phương án vận chuyển đề thi, bài thi phải tuyệt đối an toàn.

“Giữ thông tin liên lạc thông suốt giữa Ban chỉ đạo kỳ thi và các điểm thi nhằm khi có tình huống bất thường có thể chỉ đạo, xử lý ngay lập tức. Quán triệt cán bộ tham gia kỳ thi, xử lý các tình huống theo quy chế thi, trong một số việc phát sinh lưu ý, cán bộ coi thi không tự ý xử lý một cách sáng tạo”, ông Sơn nói.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Hà Nội, với lượng thí sinh dự thi lớn, cần đề phòng phát sinh tình huống “mới, khác, lạ” để khi xảy ra có thể ứng phó ngay.

Tuyên dương Hà Nội có sáng kiến xây dựng bản đồ số hỗ trợ thí sinh nhận diện điểm thi tuy nhiên ông Sơn cho rằng, những trường trùng tên, thời gian tới cần lưu ý đổi để tránh có những nhầm lẫn về dữ liệu.

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, Hà Nội tính toán các điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; có phương án cho việc vận hành chính quyền 2 cấp, phụ huynh chuyển việc có thể sẽ kéo theo học sinh chuyển trường.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra từ ngày 26-27/6 tới với gần 1,17 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Riêng Hà Nội, có hơn 124.000 thí sinh (chiếm hơn 10% số lượng thí sinh).