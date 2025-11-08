Thi thiết kế vệ tinh ASCEND 2026 tại Việt Nam, tìm đại diện thi quốc tế ở Kazakhstan

Cuộc thi ASCEND 2026 mang đến cho học sinh Việt Nam cơ hội hiếm có được trải nghiệm quy trình thiết kế và thử nghiệm phóng vệ tinh mini dưới sự hướng dẫn của chuyên gia quốc tế, đồng thời tranh tài để đại diện Việt Nam dự thi tại Kazakhstan.

Ngày 22/10, The Global Citizen Education Group (TGCEG) đã chính thức công bố khởi động Cuộc thi Thiết kế Vệ tinh ASCEND 2026 - AEROO Satellite Challenge for Empowering Next-Gen Developers tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi với quy mô và hình thức độc đáo này được tổ chức, mở ra cơ hội tiếp cận với khoa học vũ trụ cho học sinh THPT trên cả nước.

Thí sinh dự thi đang thực hiện quá trình phóng vệ tinh lên tầng bình lưu tại Vòng Quốc tế cuộc thi năm 2025 tại Kazakstan

ASCEND 2026 được tổ chức bởi The Global Citizen Education Group và AEROO, dưới sự bảo trợ của Chính phủ Kazakhstan. Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần đam mê khoa học không gian, đổi mới sáng tạo trong học sinh. Sự kiện tạo môi trường để học sinh ứng dụng kiến thức STEM liên ngành, phát huy tư duy thiết kế (Design Thinking) và tinh thần khởi nghiệp (Entrepreneurship) để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cuộc thi là vòng loại quốc gia chính thức, tìm kiếm đội vô địch đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tại Astana, Kazakhstan.

Các thí sinh 14-18 tuổi từ nhiều quốc gia khác nhau đang trong quá trình chế tạo vệ tinh mini. Ảnh từ cuộc thi năm 2025 tại Kazakstan.

Đối tượng dự thi là học sinh đang sinh sống tại Việt Nam, độ tuổi từ 14-18 tuổi (tính đến ngày 07/03/2026). Các dự án dự thi sẽ tập trung vào 04 lĩnh vực chính: Sứ mệnh Mở; Trái Đất & Môi trường; Cộng đồng & Cơ sở hạ tầng; và Khoa học & Giáo dục.

Học sinh tham dự theo nhóm 04 thành viên. Đội vô địch vòng chung kết Quốc gia sẽ trở thành đại diện Việt Nam nhận được một chuyến đi tài trợ toàn phần tới thủ đô Astana, Kazakhstan tham dự vòng Chung kết Quốc tế International Space Day 2026. Tại đây các em sẽ được tự tay chế tạo và phóng vệ tinh của chính mình lên tầng bình lưu.

Lịch trình của cuộc thi ASCEND 2026 tại Việt Nam

Khác biệt với các cuộc thi ý tưởng, ASCEND tập trung vào quá trình học tập thực tiễn. Xuyên suốt cuộc thi, các đội thi sẽ tham gia chuỗi huấn luyện trực tuyến độc quyền với các chuyên gia quốc tế từ AEROO và TGCEG để được hướng dẫn từ giai đoạn hình thành ý tưởng, thiết kế kỹ thuật, đến xây dựng kế hoạch kinh doanh.

Với thông điệp "Kiến tạo vệ tinh, chinh phục không gian", ASCEND 2026 kỳ vọng trở thành bệ phóng cho những dự án công nghệ đột phá của học sinh Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ.

Nội dung 6 tuần đào tạo cho tất cả các thí sinh từ nhiều quốc gia khác nhau của ASCEND 2026

ASCEND hứa hẹn không chỉ là một sân chơi công nghệ, mà còn là nơi ươm mầm thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ tương lai, góp phần xây dựng một Việt Nam năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập với ngành công nghiệp không gian toàn cầu.