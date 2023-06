Thí sinh thi tổ hợp KHXH tươi cười, KHTN khó đạt điểm cao

2 giờ trước

Tăng cường an ninh, an toàn cho kỳ thi

Sau sự cố lọt đề thi ở các địa phương Cao Bằng, Yên Bái, hôm nay (29/6) ngày thi thứ 2 các điểm thi siết chặt quy chế, kỷ cương phòng thi.

Sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, lực lượng thanh niên tình nguyện từ ngoài cổng trường đã nhắc nhở, hướng dẫn thí sinh đi thẳng vào khu vực gửi đồ đạc, tư trang trước khi vào phòng thi. Tại nơi gửi đồ, điểm thi bố trí thêm các tình nguyện viên nhắc thí sinh một lần nữa kiểm tra, rà soát hết các túi đồ, tránh tình trạng quên, vô tình mang điện thoại vào phòng thi.

Bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa, Phó điểm trưởng điểm thi Trường THPT Đoàn Kết cho biết, điểm thi có 400 thí sinh bố trí 20 phòng thi, 2 phòng thi dự phòng. Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế tuy nhiên sau sự cố thí sinh chụp ảnh tuồn đề ra ngoài trong ngày thi đầu tiên ở các địa phương, ngày thi hôm nay đội ngũ cán bộ, giáo viên làm thi sẽ phải căng mình 200% để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tinh thần nhắc nhở, phòng ngừa là chính sau đó là giám sát chặt chẽ thí sinh trong thời gian thực hiện bài thi.

Đại diện Ban chỉ đạo thi TP Hà Nội cũng cho biết, thực hiện theo Công điện của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đêm qua, các điểm thi cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi. (Nguyễn Hà)