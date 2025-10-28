Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thí điểm phân làn, tốc độ xe chạy cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ ngày 27/10, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thí điểm phương án phân làn và điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Theo đó, xe tải nặng trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ sẽ bị cấm lưu thông ở làn 1 - làn sát dải phân cách giữa.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, tốc độ tối đa cho phép trên tuyến vẫn duy trì 120 km/h ở cả hai làn xe, nhưng tốc độ tối thiểu được quy định khác nhau: Làn 1 là 80 km/h, và làn 2 (cạnh làn dừng xe khẩn cấp) là 60 km/h. Đáng chú ý, xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trên làn 1.

dieu-chinh-toc-do-phan-lan-thi-diem-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay.jpg
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Quang.

Theo quy định mới, phương tiện được phép lưu thông trên làn 1 phải tuân thủ tốc độ từ 80 - 120 km/h; làn 2 có tốc độ từ 60 - 120 km/h, không phân biệt loại xe. Các phương tiện di chuyển ở làn 2 khi cần vượt xe khác có thể chuyển sang làn 1 để vượt, sau đó trở lại làn 2 để tiếp tục hành trình.

Trong quá trình vượt, lái xe phải báo tín hiệu, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau. Người điều khiển phương tiện chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu gây tai nạn do chuyển làn hoặc vượt sai quy định.

Ngoài ra, người lái xe trên đường cao tốc phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống biển báo, vạch sơn phân làn, sơn tốc độ trên mặt đường cùng các quy tắc giao thông được quy định tại Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đợt thí điểm này, các đơn vị chức năng sẽ bố trí hệ thống biển báo phân làn phương tiện, biển báo tốc độ tối đa - tối thiểu, và sơn tốc độ tương ứng trên mặt đường tại các vị trí dễ quan sát ở lối vào cao tốc, giúp người lái xe nhận biết và tuân thủ quy định mới.

Thời gian thí điểm kéo dài 1 tháng kể từ ngày 27/10. Trong thời gian thực hiện, nếu cần bảo trì, sửa chữa hoặc xử lý sự cố, đơn vị quản lý có thể tạm thời hạn chế tốc độ nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức triển khai toàn bộ nội dung điều chỉnh, rà soát lại phương án tổ chức giao thông phù hợp với quy mô, chiều rộng mặt đường, số làn xe, hệ thống báo hiệu và công trình an toàn giao thông trên tuyến.

cao-toc-phan-thiet-dau-giay.png
Xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bị cấm lưu thông trên làn 1 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Báo Đầu tư.

Khi cần thiết, Khu Quản lý đường bộ IV được phép quyết định điều chỉnh tạm thời tại một số vị trí để phục vụ thi công, bảo trì hoặc xử lý sự cố, song phải tuân thủ quy định của Luật Đường bộ, Nghị định 165/2024/NĐ-CP và Thông tư 41/2024/TT-BGTVT.

Đơn vị này cũng có trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an địa phương, Sở Xây dựng và chính quyền các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai trong công tác tuyên truyền, đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên tuyến.

Trước khi kết thúc thời gian thí điểm 10 ngày, Khu Quản lý đường bộ IV phải hoàn thiện báo cáo đánh giá, đề xuất phương án chính thức thay thế phương án tạm thời.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án tổ chức giao thông mới, đồng thời không được điều chỉnh tăng vận tốc khai thác trong giai đoạn thí điểm.

Nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam để xem xét, xử lý, nhằm đảm bảo cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Lộc Liên
