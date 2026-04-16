Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Theo dõi Paris Fashion Week, bỏ túi những bản phối thời trang và thanh lịch

Mai Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Quan sát những bản phối mà các nàng thơ Pháp mang đến Tuần lễ thời trang Paris, tất cả đều toát lên vẻ thời thượng và quyến rũ.

Người ta thường nói rằng bạn có thể nhận ra ngay một cô gái Pháp qua vẻ ngoài tự nhiên, có phần phóng khoáng của họ. Từ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi nhanh gọn chỉ trong vài phút, đến phong cách ăn mặc có chủ đích mà không hề quá cầu kỳ.

Điểm nhấn màu đỏ

Thay thế những chiếc áo cổ lọ đen bằng áo thun hoặc len mỏng nhẹ màu đỏ nổi bật. Khoác blazer màu nâu hay xám đậm bên ngoài giúp tạo điểm nhấn cho tổng thể, mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.

Bên dưới họ thường chọn giày bệt da buộc dây, tăng thêm nét cá tính tinh tế. Cuối cùng là kính Wayfarer cổ điển, vậy là có ngay bộ outfit thời thượng, chuẩn thời trang Paris.

Da và ren

Hãy thử phối chi tiết da và ren theo phong cách Pháp, bằng cách chọn một chiếc áo khoác cổ cao hợp thời và chân váy satin màu hồng có ren ở gấu váy. Bộ trang phục này tạo nên vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn uyển chuyển, nữ tính. Hoa tai và mặt dây chuyền cổ điển, kết hợp cùng kính râm phi công ngoại cỡ sẽ thêm chút táo bạo và phá cách cho tổng thể trang phục đơn giản.

Áo khoác Military

Trong số tất cả các xu hướng retro đang trở lại năm nay, mọi người mãi quan tâm đến những chiếc áo khoác da lộn mà chưa để ý đến áo khoác Military. Chúng đã bắt đầu nhen nhóm, len lỏi vào tủ đồ của các tín đồ thời trang. Và quan trọng là đã xuất hiện nhiều bất ngờ ở Tuần lễ thời trang Paris. Áo khoác Military thể hiện sự kết hợp ăn ý hiếm có giữa vẻ thanh lịch mềm mại và sự mạnh mẽ, cứng cỏi kiểu quân đội.

Họa tiết hoa hiện đại

Khoan hãy cất vội những chiếc đầm họa tiết hoa rực rỡ của mùa Xuân. Những phiên bản mix & match hiện đại với họa tiết hoa của các nàng thơ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Lấy cảm hứng từ một vị khách bên ngoài buổi trình diễn thời trang mới nhất của Miu Miu. Chân váy chữ A dáng hộp với họa tiết hoa tươi tắn, rực rỡ khi kết hợp với áo khoác da lộn bóng bẩy, giày cao gót có khóa và tất cổ thấp đã mang đến một diện mạo hiện đại, khác lạ hơn. Cả bộ trang phục tạo nên sự pha trộn năng động giữa các tông màu, chất liệu và những điểm nhấn thời trang.

