The R&A sẽ mang nhiều giải golf lớn đến với Việt Nam

TPO - Ông Niall Farquharson - Chủ tịch The Royal & Ancient Golf Club of Andrews (The R&A) đã có buổi gặp gỡ và lãnh đạo tập đoàn VG Corp (đơn vị sáng lập và đầu tư ứng dụng VHandicap), bên lề sự kiện giải Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á- Thái Bình Dương (WAAP) tổ chức tại Thái Lan.

VG Corp, đơn vị sáng lập và đầu tư hệ thống tính điểm chấp VHandicap, là đối tác đồng hành với Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) trong tất cả các hoạt động, các giải đấu thuộc hệ thống giải đấu quốc gia. Được sự đồng thuận từ VGA, tại buổi gặp gỡ này, đại diện VG Corp đã trình bày các kế hoạch nhằm góp phần phát triển ngành công nghiệp golf tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các yêu cầu hợp tác, hỗ trợ từ phía The R&A dành cho VGA và VG Corp.

Chia sẻ sau buổi làm việc với đại diện The R&A, ông Võ Duy Nghĩa - Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc VG Corp cho biết: “Sự kiện là một vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi cũng như VG Corp. Ngay sau buổi gặp gỡ này, VG Corp sẽ cùng với VGA bắt tay vào xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết hơn và từng bước triển khai các kế hoạch dưới sự hỗ trợ từ The R&A".

Về phía The R&A, chủ tịch Niall Farquharson - Chủ tịch đánh giá cao những nỗ lực của VGA và tập đoàn VG Corp trong việc thúc đẩy sự phát triển của bộ môn golf tại Việt Nam. Ông Niall Farquharson nhận định thị trường golf Việt Nam đang có những sự tăng trưởng tích cực, nếu được đầu tư phát triển đúng hướng thì chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ golf châu Á và thế giới.

Đại diện từ phía The R&A khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ VGA, cùng đơn vị đồng hành là VG Corp trong thời gian tới. Cụ thể, The R&A sẽ mang các quỹ phát triển golf cộng đồng, các giải đấu bán chuyên và chuyên nghiệp, cùng nhiều hoạt động khác nằm trong hệ thống vận hành của The R&A đến với Việt Nam.

Ông Vũ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VGA, đồng thời là một trong 10 người trên toàn thế giới được lựa chọn làm đại diện cho 41 quốc gia của Liên đoàn Golf Châu Á – Thái Bình Dương (APGC) để trở thành thành viên của Hội đồng luật R&A (R&A Rules Committee) vào năm 2022.

Ông Vũ Nguyên chia sẻ: “Golf Việt Nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển vượt bật về mọi mặt và chúng ta đang có nhiều cơ hội lớn để vươn tầm golf Việt ra khu vực và thế giới. Chính vì vậy, những sự hỗ trợ từ phía The R&A sẽ là chất xúc tác quan trọng để chúng ta có thể thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam vào bản đồ golf thế giới".

Giải Women’s Amateur Asia – Pacific (WAAP) là sự kiện golf nghiệp dư nữ do Liên đoàn golf Châu Á – Thái Bình Dương (APGC) và The R&A tổ chức thường niên từ năm 2018. Theo quy định, golf thủ vô địch sẽ được trao suất dự 3 giải Major gồm The Chevron Championship, AIG Women’s Open và Amundi Evian Championship.

Giải WAAP diễn ra tại Thái Lan từ ngày 3 đến 6/1/2024 có sự tham dự của golf thủ nữ xuất sắc nhất Việt Nam là Lê Chúc An. Thông qua sự hỗ trợ từ phía The R&A, WAAP mùa giải tiếp theo có nhiều khả năng sẽ được tổ chức ngay tại Việt Nam.

The R&A có trụ sở đặt tại St Andrews, là một trong hai cơ quan quản lý và phát triển golf thế giới, bên cạnh USGA. The R&A điều hành luật golf, các quy tắc về người chơi nghiệp dư, tiêu chuẩn thiết bị golf ở các quốc gia (ngoại trừ Mỹ và Mexico thuộc thẩm quyền của Hiệp hội Golf Mỹ). The R&A hiện đang hợp tác với 156 Hiệp hội golf trên 143 quốc gia, phục vụ khoảng 30 triệu người chơi golf trên toàn thế giới.