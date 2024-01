SeAPremium Master 2023 - giải Golf kết nối cộng đồng tinh hoa SeABank

Nhằm tạo ra sân chơi giao lưu, gặp gỡ kết nối cộng đồng tinh hoa giữa SeABank với các khách hàng ưu tiên (SeAPremium), ngày 22/12/2023 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã tổ chức thành công giải golf mang tên SeAPremium Master 2023.

Giải đấu diễn ra tại sân Legend Hill Country Club - sân golf đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế bởi NickLaus Design (Hoa Kỳ), quy tụ hơn 120 golfer là khách hàng ưu tiên của SeABank trong đó có Á hậu Huyền My - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Giải golf không chỉ mang lại sân chơi giao lưu bổ ích mà còn đem đến trải nghiệm cao cấp hoàn toàn khác biệt dành riêng cho khách hàng VIP của SeABank với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng.

SeAPremium Master 2023 là đặc quyền xứng tầm dành riêng cho khách hàng SeAPremium do SeABank tổ chức nhằm tri ân sâu sắc đến các doanh nhân thành đạt, quản lý cấp cao, cá nhân tiêu biểu của các lĩnh vực đã đồng hành cùng Ngân hàng trong suốt thời gian qua. Theo đó, SeABank mang đến cho khách hàng SeAPremium một cơ hội độc bản để thể hiện kỹ năng golf xuất sắc và tận hưởng không khí đầy cảm xúc tại một trong những sân golf hàng đầu Việt Nam.

Legend Hill Country Club là sân golf được đánh giá rất cao, giành được thứ hạng đầu tiên về chất lượng trải nghiệm do các golfer bình chọn. Thay vì chỉ có 1 green như các sân golf truyền thống, tại Legend Hill, golfer sẽ có được trải nghiệm mới lạ khi được thử sức với bộ đôi green - 36 greens trong 18 lỗ, gậy tiêu chuẩn 72.

Với vẻ đẹp kỳ vỹ của đồi núi Sóc Sơn cùng tiện ích từ đẳng cấp 5 sao, khách hàng SeAPremium không chỉ được thỏa mãn đam mê chơi golf, thêm hứng khởi trong từng chuyển động và có những cú swing thật mạnh mẽ, chính xác mà còn được tận hưởng một ngày thư thái như đi nghỉ dưỡng. Khách hàng SeAPremium được lựa chọn mời tham gia giải SeAPremium Master 2023 không phải trả bất kỳ chi phí nào, được chăm sóc tận tâm trong suốt quá trình giải đấu diễn ra, bao gồm các khâu chuẩn bị, tiếp đón, tiện ích như xe di động, xe đưa đón sang trọng…

Không dừng lại ở đó, SeABank còn dành nhiều quà tặng hấp dẫn với tổng giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều giải thưởng giá trị như: 10 lượng vàng và thẻ bạch kim Vietnam Airlines trị giá 125 triệu đồng cho golfer may mắn ghi Hole in one trong giải đấu; cúp Vô địch cùng thẻ vàng Vietnam Airlines trị giá 75 triệu đồng và voucher chơi golf tại các sân golf thuộc Tập đoàn BRG dành cho giải vô địch cùng nhiều giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và giải kỹ thuật.

Sau buổi thi đấu thành công, các giải thưởng cao nhất đã thuộc về các golfer: Phan Việt Anh - Best gross; Nguyễn Xuân Quát - Nhất bảng Signature; Nguyễn Tiến Đông – Nhất bảng SeAGolf; Vũ Phương Liên – Nhất bảng SeATravel; Trương Minh Tuấn - Nearest to the Pin 3; Ngô Đức Hiệp - Nearest to the Pin 5; Chu Thị Lệ Hằng - Longest Drive #13; Nguyễn Công Hoan - Longest Drive #17.

Trong không gian của những bản nhạc Giáng sinh rộn ràng và hương thơm nồng của ly rượu vang, các golfer đã cùng tham dự tiệc gala trao giải kết hợp với tiệc Giáng sinh ấm cúng, sang trọng. Buổi tiệc không chỉ có ý nghĩa giao lưu, kết nối, gia tăng các mối quan hệ hợp tác tiềm năng mà còn tạo những dấu ấn và kỷ niệm đẹp trong lòng khách hàng. Thành công của giải đấu năm nay sẽ tạo tiền đề cho giải Golf SeAPremium Master hàng năm mang đến cho khách hàng ưu tiên của SeABank nhiều trải nghiệm thú vị hơn nữa.