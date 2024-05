Nhận định Quảng Nam vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 8/5: Chưa thể gượng dậy

TPO - Nhận định bóng đá Quảng Nam vs Công an Hà Nội, Night Wolf V-League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an Hà Nội vừa gục ngã ngay trên sân nhà trong trận chung kết của mùa giải. Ở chuyến đi đến Quảng Nam hôm nay, xem ra họ chưa thể gượng dậy.