Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN thua sốc trên sân Quảng Nam

V-League 23/24 vòng 17 Quảng Nam vs Công an Hà Nội 17h00 ngày 8/5 4 giờ trước Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất 47 phút trước Trận đấu kết thúc, cơn ác mộng của Công an Hà Nội 47 phút trước Việt Anh đánh đầu nguy hiểm 90'+3: Từ quả phạt góc, bóng được treo vào ngang qua cầu môn của Quảng Nam. Việt Anh đánh đầu đưa bóng bay vọt xà. 49 phút trước Sẽ có 5 phút bù giờ Mọi thứ đã hết với Công an Hà Nội. Họ đang đứng trước trận thua tâm phục khẩu phục và nhìn đối thủ trên ngôi đầu bỏ xa. 51 phút trước Không vào, tỷ số suýt là 3-0 90': Vẫn từ điểm nổ Condrado. Lần này anh mở bóng như đặt cho Văn Trạng. Nhưng cầu thủ này lại đưa bóng đi ra ngoài. Quá đáng tiếc cho Quảng Nam. 54 phút trước 2-0 cho Quảng Nam 86': Một pha phản công sắc lẹm của Quảng Nam. Samson nhận pha chuyền bóng của Condrado và nhẹ nhàng làm tung lưới Công an Hà Nội. 57 phút trước VÀO, Quảng Nam ghi bàn 77': Hoàng Vũ Samson đánh đầu đưa bóng đi đập đất. Thủ môn CAHN bó tay, Quảng Nam dẫn 1-0. 1 giờ trước Không vàooo 67': Bùi Hoàng Việt Anh bỏ lỡ với pha dâng cao tấn công nhưng dứt điểm chưa tốt. 1 giờ trước Thẻ đỏ cho Văn Thanh 65': Văn Thanh nhận thẻ đỏ phải rời sân. Có lẽ anh đã dùng những từ ngữ không đúng mực với trọng tài. Công an Hà Nội đã gặp khó nay càng khó khăn hơn. 1 giờ trước Công an Hà Nội thay liền 3 cầu thủ 63': Văn Toản, Junior và Tuấn Dương rời sân vì thi đấu không tốt. HLV Kiatisuk đưa liền 3 gương mặt mới vào sân, trong đó có Văn Đức. Liệu thế công của Công an Hà Nội có sáng sủa hơn sau quyết định này? 1 giờ trước Cơ hội tốt vẫn thuộc về Quảng Nam 59': Yago Ramos đi bóng xộc thẳng vào trung tâm hàng thủ của Công an Hà Nội. Các hậu vệ áo đỏ đã phải trầy trật cản tình huống nguy hiểm được Ramos tạo ra. Người cắt bóng cuối cùng là Tiến Dụng. 1 giờ trước Quảng Nam đang co mình 55': Trong 10 phút đầu, Quảng Nam đã tạo ra được 2 pha phản công triển vọng. Nhưng những pha chạm bóng cuối cùng của Xuân Tú hay Condrado là chưa tốt nên nó chưa thể mở ra cơ hội cho đội chủ nhà. 1 giờ trước Công an Hà Nội đang tăng tốc 50': Các pha đan bóng được Công an Hà Nội thực hiện một cách liên tục hơn. Nhưng họ vẫn chưa thể khoan phá được hàng thủ có tổ chức của Quảng Nam. 1 giờ trước Hiệp 2 bắt đầu, NHM chờ những tín hiệu tích cực từ Công an Hà Nội 1 giờ trước Hiệp 1 kết thúc, hai bên hòa nhau 0-0 45'+3: Một hiệp đấu có chất lượng với những pha tấn công sắc nét. Công an Hà Nội đang tỏ ra bị thất thế trước sự sắc sảo và khoa học của Quảng Nam. 1 giờ trước Nguyễn Filip suýt nhận bàn thua 45': Một pha phản công được Quảng Nam thực hiện rất thuần thục. Bóng được luân chuyển nhanh từ Xuân Tú sang Condrado. Tiền đạo người Brazil tung ra cú đá chéo góc. Nguyễn Filip đã bó tay nhưng bóng lại đi chệch cột. 1 giờ trước Đến lượt Công an Hà Nội bỏ phí 41': Một loạt đường phối hợp nhỏ giữa Văn Thanh, Quang Hải được thực hiện. Và họ đã tạo ra một loạt sóng gió. Nhưng không cú dứt điểm nào được Junior hay Văn Thanh thực hiện đi chính xác. Thước ngắm của Công an Hà Nội cũng gặp vấn đề. 2 giờ trước Không vàoooo. Quảng Nam bỏ lỡ cơ hội vàng 38': Từ cú đá phạt của Condrado, bóng đến chân Văn Nam trong tư thế đối mặt thủ môn. Rất tiếc khi tiền đạo này lại đưa bóng ra ngoài dù cự ly là lý tưởng. Cơ hội tốt nhất từ đầu trận của hai đội. 2 giờ trước Quang Hải sút phạt nguy hiểm 36': Công an Hà Nội được hưởng quả đá phạt hàng rào từ cự ly 25 mét. Quang Hải tung ra cú đá căng song lại đi không chính xác. 2 giờ trước Không được 32': Ngọc Hà đá phạt góc khó chịu, đưa bóng cắt ngang qua khung thành Công an Hà Nội. Trước khi Ramos chạm bóng, một hậu vệ CAHN đã phá ra. 2 giờ trước Tốc độ trận đấu giảm dần 25': Sau thời gian đầu chơi tốc độ, hai bên bắt đầu bắt bài ý đồ lên bóng của nhau. Vì vậy, các cơ hội đã không còn xuất hiện. Thay vào đó, bóng thường được luân chuyển ở giữa sân. 2 giờ trước Trợ lý ĐT Việt Nam đang soi giò các cầu thủ 20': Trên khán đài, trợ lý Choi Won Kwon đang quan sát hai đội thi đấu. Ông đang có màn kiểm tra năng lực của nhiều tuyển thủ quốc gia bên phía Công an Hà Nội. 2 giờ trước Công an Hà Nội tung ra cú đá đầu tiên 16': Văn Thanh có bóng bên cánh phải và anh tạt vào chính xác để Quang Hải bắt volley. Tiếc rằng cú đá của tiền vệ Công an Hà Nội vẫn đi cao hơn xà ngang. 2 giờ trước Không vàoooo 9': Xuân Tú đi bóng rất thoáng bên cánh trái và tạt vào như đặt. Bên trong, đồng đội của anh dứt điểm không hiểm, tạo cơ hội cho Nguyễn Filip bắt gọn. Quảng Nam đang thực sự vào trận rất tốt, họ tạo ra những cơ hội đầy sức nặng. 2 giờ trước Công an Hà Nội đáp lễ 7': Jeferson đi bóng khó chịu bên cánh phải và căng vào. Rất tiếc cho Công an Hà Nội khi bóng không tới được chân Junior. 2 giờ trước Nguyễn Filip gặp nguy hiểm 2': Xuân Tú đón bóng khá mềm mại và đi bóng trong vòng vây của các hậu vệ CAHN. Ở góc sút chếch về bên trái, tiền vệ của Quảng Nam đưa bóng đi chệch cột dọc. Đòn cảnh báo của chủ nhà. 2 giờ trước Trận đấu bắt đầu 2 giờ trước Quảng Nam có một số thay đổi Samson dự bị, Đình Bắc thậm chí còn không được điền tên vào danh sách thi đấu 2 giờ trước Đội hình ra sân của Công an Hà Nội

Có lẽ sau giai đoạn nghỉ ngơi, Công an Hà Nội đã không thể tìm lại nhịp điệu tốt nhất. Đó là lý do Công an Hà Nội thua ngay trên sân nhà trước Nam Định, trong trận đấu mà họ bí ý tưởng tấn công và sơ sểnh trong phòng ngự.

Trận thua này khiến CAHN rơi xuống vị trí thứ 3, kém ngôi đầu tới 7 điểm. Trong bối cảnh 2 đội dẫn đầu là Nam Định và Bình Dương gặp nhau ở vòng 17, CAHN sẽ có cơ hội cứu vãn tình thế nếu như thắng Quảng Nam. Nhưng đây không phải nhiệm vụ đơn giản.

Bởi Quảng Nam là đội bóng có lối đá rất khó chịu. CLB này thường xuyên nhập cuộc kín kẽ, quyết liệt. Sự “xù xì” của họ đã khiến nhiều đội bóng bất lực, điển hình là CAHN.

Ở trận lượt đi, CAHN đã bị Quảng Nam cầm hòa 0-0 ngay trên sân Hàng Đẫy, trong một trận đấu mà họ áp đảo ở mọi chỉ số, trừ bàn thắng. Trận đấu hôm nay, CAHN sẽ gặp thêm nhiều khó khăn bởi họ thi đấu ở sân của đối thủ.

Đội bóng đất Quảng luôn chơi rất tốt mỗi khi có lợi thế sân nhà, 12/19 điểm mùa này của Quảng Nam đều đến khi họ được chơi trên sân Hòa Xuân. Trong khi đó, CAHN chỉ thắng 2 ở 5 chuyến xa nhà gần nhất. 5 trận vừa qua trên mọi đấu trường, họ thua tới 3.

Chưa thể nói CAHN khủng hoảng, nhưng rõ ràng, kết quả thi đấu “dặt dẹo” trong thời gian qua không thể khiến họ hài lòng.

Trong lần đối đầu trực tiếp hôm nay, CAHN sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Họ cần những khoảnh khắc ngôi sao để giải quyết tình huống và liệu những Quang Hải, Văn Thanh có thể đáp lại tiếng gọi từ CLB?

Đội hình dự kiến Quảng Nam vs CAHN Quảng Nam: Văn Công, Thanh Hậu, Văn Nam, Ngọc Hà, Hoàng Hưng, Yago, Việt Anh, Văn Toàn, Xuân Tú, Conrado, Eze. CAHN: Nguyễn Filip, Tấn Tài, Việt Anh, Thành Long, Tiến Dụng, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Luân, Văn Phương, Elias, Junior.

