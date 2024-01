Anh Minh, Khánh Hưng tranh giải 'Vận động viên golf xuất sắc năm 2023’

TPO - Lễ trao giải VGA Golf Awards 2023 là sự kiện nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của golf Việt Nam trong năm qua.

Ở hạng mục "vận động viên golf nam của năm”, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ cạnh tranh với những ứng viên nặng ký như Nguyễn Đặng Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn.

Năm 2023 là mùa giải thành công rực rỡ của Nguyễn Anh Minh. Ở đấu trường trong nước, golfer sinh năm 2007 luôn là ứng cử viên vô địch ở mọi giải đấu mà mình góp mặt.

Chỉ tính riêng các giải đấu chuyên nghiệp thuộc hệ thống VGA Tour, Anh Minh có 1 lần vô địch tại Vietnam Masters, cùng 2 lần Á quân tại Giải vô địch golf quốc gia 2023 – Cúp VinFast và Lexus Challenge 2023. Đáng nói ở cả 2 lần về nhì, Anh Minh đều thi đấu xuất sắc và cạnh tranh ngôi vô địch cho đến những hố đấu cuối cùng.

Tại Lexus Challenge, Anh Minh chỉ nhận thất bại đáng tiếc trước Khánh Hưng tại hố đấu playoff. Đến giải vô địch golf quốc gia 2023 - Cúp VinFast, golfer 16 tuổi cũng chỉ kém nhà vô địch Nguyễn Nhất Long duy nhất 1 gậy.

Trên sân chơi quốc tế, Anh Minh giúp golf Việt Nam để lại nhiều dấu ấn với những "lần đầu tiên" liên tiếp được thiết lập. Anh trở thành golfer người Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vô địch VCK Faldo Series châu Á, góp mặt trong đội hình tuyển châu Á - Thái Bình Dương đánh bại đội châu Âu để giành Cúp Bonallack Trophy 2023.

Tại SEA Games 32, Anh Minh đóng góp 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ cá nhân nam, giúp golf Việt Nam có những tấm huy chương đầu tiên tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Đến Asiad 19, Anh Minh lọt top 30, một trong những kết quả tốt nhất của golf Việt Nam trong lịch sử tham dự các kỳ Đại hội thể thao châu Á.

Tại BRG Open Golf Championship Danang 2023, Anh Minh cũng là golfer Việt Nam đầu tiên cán đích trong top 10 tại giải đấu này (hạng 8). Gần nhất, golfer sinh năm 2007 trở thành golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất tại Asia Pacific Amateur Championship 2023 (top 6) kể từ khi giải đấu danh giá này ra đời vào năm 2009. Còn rất nhiều đấu trường khác nữa, golfer 16 tuổi cũng đều đem về những kết quả đáng ngưỡng mộ.

Trong khi đó, Lê Khánh Hưng trải qua một năm thi đấu đầy thành công. Sau chức vô địch đầy thuyết phục tại Lexus Challenge 2023, Khánh Hưng đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đem về tấm HCV quý giá tại đấu trường SEA Games 32. Trong thời gian du học Mỹ, Khánh Hưng đã vô địch những giải đấu dành cho các golfer nghiệp dư trên đất Mỹ như Florida Open 2023 hay The Legends Open 2023, qua đó góp phần giúp golf Việt Nam để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Các golfer còn lại cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong năm 2023. Nguyễn Đức Sơn giúp đội tuyển golf Việt Nam đem về tấm HCV nội dung cá nhân tại Lion City Cup - giải vô địch nghiệp dư đồng đội Đông Nam Á 2023, cùng với đó là 2 lần giành chiến thắng ở chặng 4 và chặng 6 của VGA Junior Tour.

Nguyễn Đặng Minh giành HCB đồng đội SEA Games 32, vô địch chặng 2 và chặng 5 hệ thống giải VGA Junior Tour 2023; Nguyễn Nhất Long đăng quang giải vô địch golf quốc gia 2023 - Cúp VinFast và giải vô địch nam nghiệp dư mở rộng 2023 (VAO).

Ở hạng mục “Vận động viên golf nữ của năm”, golfer trẻ Lê Chúc An sẽ cạnh tranh với các đàn chị Đoàn Xuân Khuê Minh, Ngô Bảo Nghi, Nguyễn Thảo My và Thân Bảo Nghi.

Năm 2023, Lê Chúc An giành chiến thắng bảng nữ giải vô địch golf quốc gia 2023 - Cúp VinFast, đồng thời đại diện cho golf Việt Nam thi đấu ở nhiều đấu trường lớn. Tại Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 - giải đấu có sự góp mặt của 60 golfer huyền thoại thế giới- tổ chức tại Việt Nam, Lê Chúc An xuất sắc dẫn đầu nhóm 30 golfer Việt tham gia tranh tài và thắng giải Best Amateur.

VGA Golf Awards bao gồm 7 hạng mục bình chọn với tổng giá trị giải thưởng 65 triệu đồng. Trong đó, 10 triệu đồng cho gương mặt giành chiến thắng ở hạng mục nam, nữ vận động viên của năm. Ngoài ra, còn có các giải thưởng dành cho “Vận động viên VGA Tour của năm”, “Vận động viên nam trẻ của năm”, “Vận động viên nữ trẻ của năm”, “Hội golf của năm” và “Vận động viên được yêu thích nhất”.

VGA Golf Awards do Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp cùng Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty cổ phần dịch vụ golf Việt Nam (VGS) tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên, có phạm vi tổ chức trên toàn quốc và là sân chơi chính thức nhằm vinh danh các vận động viên, cá nhân và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực golf tại Việt Nam.

Hội đồng bình chọn do ban tổ chức thành lập bao gồm thành viên của VGA (Ban chấp hành VGA, các Hội golf địa phương trực thuộc VGA), các lãnh đạo, chuyên gia và nhà báo có uy tín trong lĩnh vực golf.

Lễ trao giải VGA Golf Awards 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 28/1/2024 tại Nhà hát lớn, TP. Hà Nội.