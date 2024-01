Golfer 17 tuổi Phạm Thế Nam được điền tên trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới

TPO - Những ngày đầu năm mới 2024, cộng đồng golf Việt Nam đón tin vui với sự xuất hiện của golfer 17 tuổi Phạm Thế Nam trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR)

Sau khi trở về quê nhà từ học viện JAGA Huahin Thái Lan, Phạm Thế Nam đã tham gia giải đấu Nghệ An Amateur Open, giải đấu có sự bảo trợ của Hiệp Hội golf Việt Nam và Hội golf Nghệ An.

Sau ba ngày thi đấu từ 28-30/12/2023 diễn ra tại sân golf Cửa Lò, với các kết quả 75 gậy, 71 gậy và 72 gậy, Phạm Thế Nam đã giành ngôi vô địch và chính thức được điền tên lên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới (WAGR).

Phạm Thế Nam là golfer Việt Nam thứ 8 có tên trên bảng xếp hạng nghiệp dư thế giới, và là golfer trẻ Nghệ đầu tiên có được vinh dự này. Năm 2018, Nghệ An cũng từng có VĐV Nguyễn Minh Tuấn góp mặt tại WAGR, tuy nhiên sau một thời gian không thi đấu để tích điểm thì tên của anh đã bị xoá khỏi bảng xếp hạng.

Sinh năm 2007, Phạm Thế Nam bén duyên với golf từ năm 2019, lúc 13 tuổi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Bạch Cường Khang, Phạm Thế Nam đã thể hiện sự tiến bộ rất rõ rệt nhờ kỹ thuật, thể lực dồi dào và sự đam mê với bộ môn.

Sau 2 năm gián đoạn do Covid-19, Phạm Thế Nam đã trở lại tập luyện và thi đấu, trải qua quá trình đào tạo cùng học viện 72+, trung tâm thể lực The Athlete, và học viện SGA Nghệ An. Hiện nay, Phạm Thế Nam đang theo học tại học viện JAGA tại Huahin Thailand.

HLV Bạch Cường Khang chia sẻ: "Phạm Thế Nam là một golfer có nền tảng thể lực sung mãn, thể hình to và đậm người giúp Nam có các cú phát bóng uy lực, tuy nhiên vẫn rất khéo léo và mềm mại trong những cú xử lý bóng ngắn. Phạm Thế Nam sẽ có tương lai tươi sáng trong con đường golf nếu tập trung hết tinh thần vào đó".