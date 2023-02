Thế giới Di động sa thải hơn 7.000 nhân viên

TPO - Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng, chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ gần 320 tỷ đồng, Thế giới Di động tại Campuchia cũng lỗ thuế liên tục từ 2017 đến nay… là những thông tin đáng chú ý trong báo cáo tài chính quý 4 của MWG.

Bách Hóa Xanh, nhà thuốc An Khang liên tục thua lỗ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) cho thấy, doanh thu đạt hơn 30.588 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế của Thế giới Di động trong quý IV/2022 đạt 619 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2022, MWG đạt doanh thu 134.722 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 16%, chỉ đạt 4.100 tỷ đồng. So với kế hoạch 2022, Thế giới Di Động chỉ thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận.

Xét về cơ cấu doanh thu cả năm 2022, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp tới 51,7% tổng doanh thu của Thế giới Di động. Trong khi đó, chuỗi Thế giới Di động (gồm cả TopZone) và chuỗi Bách Hoá Xanh lần lượt đóng góp 26% và 20,3% tổng doanh thu của công ty. Doanh thu từ bán hàng online chiếm 14% tổng doanh thu của Thế giới Di động - mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Thế giới Di động cho biết, chuỗi Bách Hóa Xanh, nhà thuốc An Khang, Thế giới di động tại Campuchia liên tục thua lỗ. Đối với Bách Hóa Xanh, các khoản lỗ của chuỗi này tăng liên tục trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm xuống 966 tỷ vào năm 2021 nhưng tăng vọt lên 2.744 tỷ vào năm 2022. Tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 12/2022, Bách Hoá Xanh có 1.728 cửa hàng đang hoạt động, giảm gần 20% so với năm 2021. Doanh thu chuỗi này vẫn đạt hơn 27.000 tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021 khi nhu cầu tích trữ hàng thiết yếu tăng cao trong các đợt bùng phát dịch.

So với trước khi thực hiện tái cấu trúc, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý 4 đạt 1,37 tỷ đồng, tăng 45% với quý I/2022. Năm 2023, Bách Hoá Xanh đặt mục tiêu đạt điểm hoà vốn toàn chuỗi vào cuối quý IV/2023.

Tương tự, chuỗi nhà thuốc An Khang trong năm 2022 cũng ghi nhận khoản lỗ 306 tỷ đồng. Luỹ kế từ 2019 đến nay, chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ gần 320 tỷ đồng. Hiện tại, chuỗi nhà thuốc An Khang có 500 cửa hàng đang hoạt động, giảm gần 20% so với cuối năm 2021. Hồi đầu năm 2022, An Khang đặt mục tiêu 800 cửa hàng.

Năm 2017, Thế giới Di động tiến vào thị trường Campuchia với chuỗi điện thoại BigPhone có mô hình tương tự thegioididong.com tại Việt Nam. Tháng 6/2020, chuỗi này đã được đổi tên thành Bluetronics, mở rộng địa bàn hoạt động từ PhnomPenh sang các tỉnh khác. Báo cáo tài chính quý IV/2022 cho thấy, Thế giới Di động tại Campuchia cũng lỗ liên tục từ 2017 đến nay. Trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

7.000 nhân viên nghỉ việc

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Thế giới Di động là quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp, còn 73.202 nhân viên. Điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng 3 tháng, Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4%.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, Thế Giới Di động ghi nhận tổng cộng 80.231 nhân viên. So với cuối năm 2021, quy mô nhân sự của Thế Giới Di động tăng khoảng 14%. Đây cũng là số lượng nhân viên cao nhất từ trước đến nay của công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ.

Cuối năm 2022, khoản thưởng Thế Giới Di động phải trả nhân viên là 1.565 tỷ đồng, giảm 45% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Lũy kế cả năm 2022, chi phí dành cho nhân viên đạt 9.492 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ.