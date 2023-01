THẾ GIỚI 24H: Thủ đô Ukraine lại xảy ra nổ lớn, còi báo động không kích vang khắp nơi

TPO - Trong ngày thứ 2 đầu năm mới 2023, còi báo động lại vang lên khắp nơi ở Ukraine. Do bị tàn phá quy mô lớn, nước này có nguy cơ mất điện hoàn toàn.

Đêm 2/1 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Kiev của Ukraine đã xảy ra hàng loạt vụ nổ. Cơ quan Quân quản Kiev xác nhận rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở thủ đô và tỉnh Kiev. Ngoài ra, trong ngày cảnh báo không kích đã được đưa ra ở các vùng Kiev, Vinnytsia, Cherkasy, Poltava, Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson và Zaporizhzhia. Thống đốc tỉnh Sumy, ông Dmytro Zhyvytsky cho biết trước đó một hôm, tỉnh này đã bị tấn công hơn 110 lần trong vòng 24 giờ. Do bị tàn phá quy mô lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty năng lượng quốc gia Ukraine ông Volodymyr Kudrytsky cho rằng nước này có nguy cơ mất điện hoàn toàn. Theo ông Kudritsky, sự thiệt hại đã đạt đến mức chưa từng thấy. Ở giai đoạn này, rõ ràng là hầu hết các công trình đều bị hư hỏng hoặc bị phá hủy.

Trung Quốc đại lục và Hong Kong có khả năng thông quan vào ngày 8/1. Ngày 1/1, Tổng Thư ký hành chính chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) Trần Quốc Cơ cho biết chính quyền đặc khu đang nỗ lực để thực hiện thông quan với đại lục sớm nhất là vào ngày 8/1. Ông Trần Quốc Cơ cho biết trong giai đoạn đầu, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ sắp xếp lượng người đi lại phù hợp giữa đại lục và Hong Kong. Ngoài các cảng hiện đang mở, một số cảng đã đóng cửa trong một thời gian dài sẽ được hoạt động trở lại và tăng dần tần suất vận chuyển qua đường biển, đường bộ và đường không giữa hai bên theo nhu cầu thực tế.

Tân Tổng thống Brazil tuyên thệ nhậm chức, lên án người tiền nhiệm. Tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa tuyên thệ nhậm chức, gay gắt lên án người tiền nhiệm và cam kết sẽ thay đổi mạnh mẽ đường lối để vực dậy đất nước. Hàng chục nghìn người đã tụ tập ăn mừng trên tuyến phố đi bộ ở thủ đô Brasilia, hò reo cổ vũ ông Lula.

Ấn Độ, Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân. Ấn Độ và Pakistan đã trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của mỗi nước, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 1/1 cho hay. Theo tuyên bố, việc trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân của Ấn Độ và Pakistan đã diễn ra đồng thời thông qua các kênh ngoại giao tại New Delhi và Islamabad.

Không lưu Philippines tê liệt, nhiều chuyến bay phải hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất. Hôm 1/1, nhà chức trách hàng không Philippines buộc phải tạm dừng các chuyến bay đi/đến Manila do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hệ thống quản lý không lưu nước này. Do trung tâm điều hành bay của Philippines tê liệt nên nhiều chuyến bay đến quốc gia này phải hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Nước đầu tiên cấm khách từ Trung Quốc nhập cảnh. Morocco thông báo sẽ cấm các du khách đến từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch, nhập cảnh vào nước này nhằm đẩy lui nguy cơ bùng phát một đợt dịch COVID-19 mới. Động thái đánh dấu quốc gia Bắc Phi này trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm nhập cảnh với khách đến từ Trung Quốc ở thời điểm hiện tại.

Nga thông báo sẽ tổ chức 10 cuộc diễn tập quốc tế trong năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/1 thông báo quân đội nước này sẽ tổ chức trong năm nay 9 cuộc diễn tập quốc tế, đồng thời tham gia một cuộc diễn tập đa phương bên ngoài lãnh thổ.

Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Quân đội mới. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA ngày 1/1/2023 cho biết, Triều Tiên đã tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu, trong đó có việc thay thế Bí thư Ủy ban Trung ương đảng Lao động cầm quyền kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và bổ nhiệm bộ trưởng quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội mới. Cùng với việc thông báo kết quả phiên họp toàn thể quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên, KCNA cho biết ông Pak Jong-chon đã bị thay thế và cựu bộ trưởng quốc phòng, ông Ri Yong Gil được bầu làm Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).

Máy bay do thám Mỹ bị quân đội Iran tấn công trên vịnh Oman. Theo truyền thông Iran, một máy bay do thám tuần tra của quân đội Mỹ Boeing P-8A Poseidon đã tìm cách tiếp cận biên giới Iran ở vịnh Oman và đã bị các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tấn công. Tuy nhiên, chiếc máy bay không bị hư hại do bay ở tầm thấp.